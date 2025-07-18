Almanya Başbakanı Merz: AB’de Ukrayna’ya ilişkin politika geliştirmek ‘zor hale’ geldi

AB'ye yönelik eleştiriler aslında bazı açılardan oldukça haklı. Birlik aşırı derecede bürokratikleştiğini söylemektençekinmeyeceğim. Bazı olaylara tepki vermekteçok yavaş davranıyor. Elbette bazı kriz durumlarında kapasitesini ortaya koyuyor, ancak şimdi, örneğin Ukrayna politikasını ilerletmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz.

Son günlerde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile neredeyse her gün konuştum. Brüksel'de bir araya geldik, yoğun görüşmeler yaptık, ekiplerimiz birlikte çalıştı. Dün 18. yaptırım paketini desteklemeyi kabul ettiği için Fico'ya minnettarım, ancak burada da her şeyçok uzun sürdü. Süreçlerçok hantal işliyor.