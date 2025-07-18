https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/almanya-basbakani-merz-abde-ukraynaya-iliskin-politika-gelistirmek-zor-hale-geldi-1097997992.html
Almanya Başbakanı Merz: AB’de Ukrayna’ya ilişkin politika geliştirmek ‘zor hale’ geldi
Almanya Başbakanı Merz: AB’de Ukrayna’ya ilişkin politika geliştirmek ‘zor hale’ geldi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'de Ukrayna'ya ilişkin politika geliştirmenin ‘zor hale’ geldiğinden yakındı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T23:11+0300
2025-07-18T23:11+0300
2025-07-18T23:09+0300
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Merz, yaz tatili öncesi iç ve dış politikaya dönük açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında Avrupa Birliği’nin (AB) aşırı derecede bürokratikleştiğini belirterek, AB’de Ukrayna'ya ilişkin politika geliştirmenin ‘zor hale’ geldiğini söyledi.Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin ‘daha iyi olması gerektiğini’ vurgulayan Merz, "Büyük zorluklara odaklanmalıyız. Göç konusunu birlikte ele alabilmeliyiz. Bu yakın zamana kadar tüm AB üye ülkelerinin ortak görüşü değildi, ancak çok şey değişti" ifadelerini kullandı.AB Konseyi Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini onayladı. Yaptırımlar 14 kişi ve 41 kurumu etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/avrupa-abdnin-guvenlik-garantoru-olmadigi-bir-gelecege-hazirlaniyor-1097994134.html
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friedrich merz, almanya, avrupa birliği, ukrayna, avrupa, ab, slovakya, robert fico, rusya, yaptırım
friedrich merz, almanya, avrupa birliği, ukrayna, avrupa, ab, slovakya, robert fico, rusya, yaptırım
Almanya Başbakanı Merz: AB’de Ukrayna’ya ilişkin politika geliştirmek ‘zor hale’ geldi
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'de Ukrayna'ya ilişkin politika geliştirmenin ‘zor hale’ geldiğinden yakındı.
Merz, yaz tatili öncesi iç ve dış politikaya dönük açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında Avrupa Birliği’nin (AB) aşırı derecede bürokratikleştiğini belirterek, AB’de Ukrayna'ya ilişkin politika geliştirmenin ‘zor hale’ geldiğini söyledi.
AB'ye yönelik eleştiriler aslında bazı açılardan oldukça haklı. Birlik aşırı derecede bürokratikleştiğini söylemektençekinmeyeceğim. Bazı olaylara tepki vermekteçok yavaş davranıyor. Elbette bazı kriz durumlarında kapasitesini ortaya koyuyor, ancak şimdi, örneğin Ukrayna politikasını ilerletmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz.
Son günlerde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile neredeyse her gün konuştum. Brüksel'de bir araya geldik, yoğun görüşmeler yaptık, ekiplerimiz birlikte çalıştı. Dün 18. yaptırım paketini desteklemeyi kabul ettiği için Fico'ya minnettarım, ancak burada da her şeyçok uzun sürdü. Süreçlerçok hantal işliyor.
Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin ‘daha iyi olması gerektiğini’ vurgulayan Merz, "Büyük zorluklara odaklanmalıyız. Göç konusunu birlikte ele alabilmeliyiz. Bu yakın zamana kadar tüm AB üye ülkelerinin ortak görüşü değildi, ancak çok şey değişti" ifadelerini kullandı.
AB Konseyi Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini onayladı. Yaptırımlar 14 kişi ve 41 kurumu etkiliyor.