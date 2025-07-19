https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/zelenskiy-umerov-rusyaya-onumuzdeki-hafta-yeni-bir-gorusme-yapmayi-teklif-etti-1098011594.html

Zelenskiy: Umerov Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme yapmayı teklif etti

Zelenskiy: Umerov Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme yapmayı teklif etti

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un Rusya'ya önümüzdeki hafta bir müzakere turu daha yapılmasını teklif ettiğini söyledi. 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T21:25+0300

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kiev

müzakere

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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un Rusya'ya önümüzdeki hafta müzakere grupları arasında bir görüşme turu daha yapılmasını teklif ettiğini söyledi.Zelenskiy, "Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına önümüzdeki hafta bir görüşme yapılmasını teklif ettiğini bildirdi" ifadelerine yer verdi.Rus müzakere grubundan bir Sputnik kaynağı, Ukrayna'nın Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme turu düzenlemeyi önerdiğini doğruladı.‘Türkiye, tarafların Ukrayna müzakereleri konusunda somut adımlar atmasını bekliyor’ Sputnik’e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, tarafların Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için İstanbul'da yapılacak olası üçüncü tur müzakereler konusunda somut adımlar atmasının beklendiğini dile getirdi. Kaynak, “Tarafların zamanı kararlaştırıp bunu açıkladıklarında somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’, Ukrayna tarafının bir sonraki turu ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz belirlemediklerini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-gorusmeleri-kievin-eylemleri-nedeniyle-durdu-1097966233.html

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vladimir zelenskiy, rustem umerov, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, mariya zaharova