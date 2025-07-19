Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/zelenskiy-umerov-rusyaya-onumuzdeki-hafta-yeni-bir-gorusme-yapmayi-teklif-etti-1098011594.html
Zelenskiy: Umerov Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme yapmayı teklif etti
Zelenskiy: Umerov Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme yapmayı teklif etti
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un Rusya'ya önümüzdeki hafta bir müzakere turu daha yapılmasını teklif ettiğini söyledi. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T21:25+0300
2025-07-19T22:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
rustem umerov
rusya
ukrayna
kiev
müzakere
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un Rusya'ya önümüzdeki hafta müzakere grupları arasında bir görüşme turu daha yapılmasını teklif ettiğini söyledi.Zelenskiy, "Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına önümüzdeki hafta bir görüşme yapılmasını teklif ettiğini bildirdi" ifadelerine yer verdi.Rus müzakere grubundan bir Sputnik kaynağı, Ukrayna'nın Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme turu düzenlemeyi önerdiğini doğruladı.‘Türkiye, tarafların Ukrayna müzakereleri konusunda somut adımlar atmasını bekliyor’ Sputnik’e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, tarafların Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için İstanbul'da yapılacak olası üçüncü tur müzakereler konusunda somut adımlar atmasının beklendiğini dile getirdi. Kaynak, “Tarafların zamanı kararlaştırıp bunu açıkladıklarında somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’, Ukrayna tarafının bir sonraki turu ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz belirlemediklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-gorusmeleri-kievin-eylemleri-nedeniyle-durdu-1097966233.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, rustem umerov, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, mariya zaharova
vladimir zelenskiy, rustem umerov, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, mariya zaharova

Zelenskiy: Umerov Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme yapmayı teklif etti

21:25 19.07.2025 (güncellendi: 22:23 19.07.2025)
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
Abone ol
Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un Rusya'ya önümüzdeki hafta bir müzakere turu daha yapılmasını teklif ettiğini söyledi.
Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un Rusya'ya önümüzdeki hafta müzakere grupları arasında bir görüşme turu daha yapılmasını teklif ettiğini söyledi.
Zelenskiy, "Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına önümüzdeki hafta bir görüşme yapılmasını teklif ettiğini bildirdi" ifadelerine yer verdi.
Rus müzakere grubundan bir Sputnik kaynağı, Ukrayna'nın Rusya'ya önümüzdeki hafta yeni bir görüşme turu düzenlemeyi önerdiğini doğruladı.

‘Türkiye, tarafların Ukrayna müzakereleri konusunda somut adımlar atmasını bekliyor’

Sputnik’e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, tarafların Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için İstanbul'da yapılacak olası üçüncü tur müzakereler konusunda somut adımlar atmasının beklendiğini dile getirdi. Kaynak, “Tarafların zamanı kararlaştırıp bunu açıkladıklarında somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’, Ukrayna tarafının bir sonraki turu ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz belirlemediklerini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu
17 Temmuz, 18:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала