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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’ belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T18:30+0300
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
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müzakere
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Düzenlediği basın brifinginde Moskova ve Kiev arasında Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşmeleri değerlendiren Zaharova, Kiev'in müzakerelerin üçüncü turuna ilişkin sinyalleri hakkında bir şey bilinmediğini ancak Rus heyetinin İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.Zaharova, "Müzakereler Ukrayna tarafının eylemleri nedeniyle durdu. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ve görüyorsunuz, ya bir sonraki turdan kaçınıyorlar ya da ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz formüle edemediler” dedi.Zaharova'nın açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynada-insan-olumlerine-alayci-ve-insanlik-disi-tutum-kendini-bir-kez-daha-gosterdi-1097965134.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, kiev
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, kiev

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu

18:30 17.07.2025 (güncellendi: 19:17 17.07.2025)
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’ belirtti.
Düzenlediği basın brifinginde Moskova ve Kiev arasında Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşmeleri değerlendiren Zaharova, Kiev'in müzakerelerin üçüncü turuna ilişkin sinyalleri hakkında bir şey bilinmediğini ancak Rus heyetinin İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.
Zaharova, "Müzakereler Ukrayna tarafının eylemleri nedeniyle durdu. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ve görüyorsunuz, ya bir sonraki turdan kaçınıyorlar ya da ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz formüle edemediler” dedi.
Zaharova'nın açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Rus heyeti Ukrayna ile müzakerelerin üçüncü turu için İstanbul'a gitmeye hazır ve Kiev'in müzakere sürecini devam ettirmesini bekliyor.
Rusya'ya karşı halihazırda çok sayıda yaptırım uygulanmış durumda ve ülke bunlarla nasıl başa çıkacağını biliyor; yeni yaptırım veya vergi uygulama tehdidi ise olağan bir durum olarak algılanıyor.
Resmi Berlin'in Rusya ile güç pozisyonundan konuşma girişimleri gülünç ve ahlak dışıdır.
Moskova, Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırması için silahlarının kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silah kullanma hakkına sahip olduğunu düşünüyor.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un ‘Rusya’nın NATO’ya saldırması durumunda Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğu’ yönündeki açıklaması ‘çıldırdıklarını’ gösteriyor. Rusya saldırmayacak.
Rusya, Gönüllüler Koalisyonu’nun ‘çokuluslu güç’ konusunda fikrini bir müdahale hazırlığı olarak görüyor; Ukrayna'daki bu tür ‘güçler’ meşru bir hedef olacaktır.
Moldova-AB zirvesinde imzalanan savunma anlaşmaları, Batı'nın, resmi Kişinev'in de desteğiyle, Moldova'yı Rusya'ya karşı bir sıçrama tahtası haline getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.
Rusya, 2025 Moldova parlamento seçimleri için ek oy kullanma merkezleri oluşturma koşullarına sahip ve Moskova bunların açılması konusunda işbirliğine hazır.
Kişinev'in 2025 parlamento seçimleri için Rusya'da ek seçim merkezleri açmayı reddetmesi, diaspora oylarının bir kısmını dışlama politikasıdır.
Moskova, en olumsuz senaryo da dahil olmak üzere, Transdniestria çevresindeki durumun gelişimine yönelik her türlü senaryoya uygun şekilde yanıt vermeye hazırdır.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanındaki yenilgisi giderek daha belirgin hale geliyor ve Kiev'in sürekli terörle karşılık verme isteği giderek artıyor.
Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a ‘yatırım yapma’ isteğinin ardında ülkeyi kalkındırma arzusu değil, devletin işlerine karışma niyeti yatıyor.
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