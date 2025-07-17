https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-gorusmeleri-kievin-eylemleri-nedeniyle-durdu-1097966233.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-Ukrayna görüşmeleri Kiev'in eylemleri nedeniyle durdu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin Kiev'in eylemleri nedeniyle ‘durduğunu’ belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T18:30+0300

2025-07-17T18:30+0300

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Düzenlediği basın brifinginde Moskova ve Kiev arasında Ukrayna ihtilafına ilişkin görüşmeleri değerlendiren Zaharova, Kiev'in müzakerelerin üçüncü turuna ilişkin sinyalleri hakkında bir şey bilinmediğini ancak Rus heyetinin İstanbul'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.Zaharova, "Müzakereler Ukrayna tarafının eylemleri nedeniyle durdu. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını söylediler. Ve görüyorsunuz, ya bir sonraki turdan kaçınıyorlar ya da ne zaman yapacaklarını ya da yapmaya hazır olduklarını henüz formüle edemediler” dedi.Zaharova'nın açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynada-insan-olumlerine-alayci-ve-insanlik-disi-tutum-kendini-bir-kez-daha-gosterdi-1097965134.html

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i̇stanbul

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, kiev