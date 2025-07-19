https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/zelenskiy-surgun-edilmek-uzere-listeye-alindi-diyen-pulitzer-odullu-gazeteci-hersh-zorla-gorevden-1098006907.html
'Zelenskiy, sürgün edilmek üzere listeye alındı' diyen Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh: 'Zorla görevden alınacak'
'Zelenskiy, sürgün edilmek üzere listeye alındı' diyen Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh: 'Zorla görevden alınacak'
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci ve Pulitzer Ödüllü Hersh yeni bir makalesinde, Ukrayna’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın, ABD Başkanı... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T15:46+0300
2025-07-19T15:46+0300
2025-07-19T15:46+0300
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f-16
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vladimir zelenskiy
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Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkanı ve Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy, Vladimir Zelenskiy’in yerine geçmeye hazırlandığını dile getirdi.Hersh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Hersh açıklamasında, Zelenskiy'in görevi isteyerek bırakmayı reddetmesi halinde 'zorla görevden alınacağını' vurguladı.Ayrıca Hersh, Zelenskiy’in 'yaklaşan durumu bildiğini' ve son dönemde Ukrayna kabinesinde yapılan değişiklikler ışığında 'uyarı işaretlerini fark etmeye başladığını' belirtti.ABD'li yetkiliden bilgi aldığını belirten Hersh kaleme aldığı yazısında, Trump yönetimindeki yetkililerin artan halk memnuniyetsizliği nedeniyle görevde kalması zorlaşan Zelenskiy'in görevden alınmasını hızlandırmak için Ukrayna'nın iç işlerine müdahale edilip edilmeyeceğini ya da bu sürecin Ukraynalılara mı bırakılacağını tartıştığını dile getirdi.'F16'lar tam bir fiyasko'Hersh yazısında ayrıca ABD'li yetkilinin Ukrayna’ya teslim edilen F-16 savaş uçaklarının 'tam bir fiyasko' olduğunu, zira Ukraynalı pilotların yalnızca kalkış yapmayı öğrendiğini, iniş yapmayı ise henüz öğrenemediklerini söylediğini dile getirdi.Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in kamuoyu onay oranının 'yüzde 4’e düştüğünü' söylemiş ve onu seçim yapmayı reddeden bir diktatör olarak nitelendirmişti.Zelenskiy'in başkanlık süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti. Ukrayna'da başkanlık seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-87-iha-dusuruldu-1097999015.html
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donald trump, seymour hersh, valeriy zalujnıy, ukrayna, f-16, pulitzer, abd, vladimir zelenskiy
donald trump, seymour hersh, valeriy zalujnıy, ukrayna, f-16, pulitzer, abd, vladimir zelenskiy
'Zelenskiy, sürgün edilmek üzere listeye alındı' diyen Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh: 'Zorla görevden alınacak'
ABD'li gazeteci ve Pulitzer Ödüllü Hersh yeni bir makalesinde, Ukrayna’nın Birleşik Krallık Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın, ABD Başkanı Trump'ın böyle bir kararı alması durumunda, Zelenskiy'in yerini alabileceğini öne sürdü.
Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkanı ve Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy, Vladimir Zelenskiy’in yerine geçmeye hazırlandığını dile getirdi.
Hersh açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Zalujnıy artık Zelenskiy'in en güvenilir halefi olarak görülüyor. Washington’daki bilgili yetkililerden bu görevin önümüzdeki birkaç ay içinde ona geçebileceğini duydum. Eğer Başkan Donald Trump karar verirse, Zelenskiy sürgün edilmek üzere listeye alındı.
Hersh açıklamasında, Zelenskiy'in görevi isteyerek bırakmayı reddetmesi halinde 'zorla görevden alınacağını' vurguladı.
Ayrıca Hersh, Zelenskiy’in 'yaklaşan durumu bildiğini' ve son dönemde Ukrayna kabinesinde yapılan değişiklikler ışığında 'uyarı işaretlerini fark etmeye başladığını' belirtti.
ABD'li yetkiliden bilgi aldığını belirten Hersh kaleme aldığı yazısında, Trump yönetimindeki yetkililerin artan halk memnuniyetsizliği nedeniyle görevde kalması zorlaşan Zelenskiy'in görevden alınmasını hızlandırmak için Ukrayna'nın iç işlerine müdahale edilip edilmeyeceğini ya da bu sürecin Ukraynalılara mı bırakılacağını tartıştığını dile getirdi.
'F16'lar tam bir fiyasko'
Hersh yazısında ayrıca ABD'li yetkilinin Ukrayna’ya teslim edilen F-16 savaş uçaklarının 'tam bir fiyasko' olduğunu, zira Ukraynalı pilotların yalnızca kalkış yapmayı öğrendiğini, iniş yapmayı ise henüz öğrenemediklerini söylediğini dile getirdi.
Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in kamuoyu onay oranının 'yüzde 4’e düştüğünü' söylemiş ve onu seçim yapmayı reddeden bir diktatör olarak nitelendirmişti.
Zelenskiy'in başkanlık süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti. Ukrayna'da başkanlık seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle iptal edilmişti.