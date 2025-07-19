https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-87-iha-dusuruldu-1097999015.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe akşamı hava savunma güçlerinin 9 Rus bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 87 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T01:08+0300
2025-07-19T01:08+0300
2025-07-19T01:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
moskova
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
tula
bryansk
moskova
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “18Temmuz akşamı Moskova saatiyle 18.15'ten 23.05'e kadar olan süre içinde görev başındaki hava savunma araçları Ukrayna'ya ait uçak tipi 87 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 48 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 12’sinin Orel Bölgesi’nde, 10’unun Kaluga Bölgesi’nde, 8’ininRostov Bölgesi’nde, 5’inin Moskova Bölgesi’nde ve Tula, Kursk, Smolensk ve Voronejbölgeleri üzerinde birer İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-haftada-10-yerlesim-birimi-dusmandan-temizlendi-1097987403.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, tula, bryansk, moskova
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, tula, bryansk, moskova
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe akşamı hava savunma güçlerinin 9 Rus bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 87 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “18Temmuz akşamı Moskova saatiyle 18.15'ten 23.05'e kadar olan süre içinde görev başındaki hava savunma araçları Ukrayna'ya ait uçak tipi 87 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.
Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 48 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 12’sinin Orel Bölgesi’nde, 10’unun Kaluga Bölgesi’nde, 8’ininRostov Bölgesi’nde, 5’inin Moskova Bölgesi’nde ve Tula, Kursk, Smolensk ve Voronejbölgeleri üzerinde birer İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.