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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-87-iha-dusuruldu-1097999015.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe akşamı hava savunma güçlerinin 9 Rus bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 87 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T01:08+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
moskova
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
tula
bryansk
moskova
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “18Temmuz akşamı Moskova saatiyle 18.15'ten 23.05'e kadar olan süre içinde görev başındaki hava savunma araçları Ukrayna'ya ait uçak tipi 87 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 48 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 12’sinin Orel Bölgesi’nde, 10’unun Kaluga Bölgesi’nde, 8’ininRostov Bölgesi’nde, 5’inin Moskova Bölgesi’nde ve Tula, Kursk, Smolensk ve Voronejbölgeleri üzerinde birer İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-haftada-10-yerlesim-birimi-dusmandan-temizlendi-1097987403.html
ukrayna
moskova
kursk
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, tula, bryansk, moskova
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, tula, bryansk, moskova

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü

01:08 19.07.2025
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
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Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe akşamı hava savunma güçlerinin 9 Rus bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 87 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “18Temmuz akşamı Moskova saatiyle 18.15'ten 23.05'e kadar olan süre içinde görev başındaki hava savunma araçları Ukrayna'ya ait uçak tipi 87 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.
Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 48 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 12’sinin Orel Bölgesi’nde, 10’unun Kaluga Bölgesi’nde, 8’ininRostov Bölgesi’nde, 5’inin Moskova Bölgesi’nde ve Tula, Kursk, Smolensk ve Voronejbölgeleri üzerinde birer İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
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