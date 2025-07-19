https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-87-iha-dusuruldu-1097999015.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 87 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe akşamı hava savunma güçlerinin 9 Rus bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 87 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. 19.07.2025, Sputnik Türkiye

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “18Temmuz akşamı Moskova saatiyle 18.15'ten 23.05'e kadar olan süre içinde görev başındaki hava savunma araçları Ukrayna'ya ait uçak tipi 87 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.Düşürülen İHA’lar ile ilgili detayları paylaşan bakanlık, 48 aracın Bryansk Bölgesi’nde, 12’sinin Orel Bölgesi’nde, 10’unun Kaluga Bölgesi’nde, 8’ininRostov Bölgesi’nde, 5’inin Moskova Bölgesi’nde ve Tula, Kursk, Smolensk ve Voronejbölgeleri üzerinde birer İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-haftada-10-yerlesim-birimi-dusmandan-temizlendi-1097987403.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), moskova, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, tula, bryansk, moskova