https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/yks-adaylarinin-cevap-kagitlari-erisime-acildi-2025-yks-soru-ve-cevaplari-aiste-gorulebilecek-1098003130.html
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: 2025-YKS soru ve cevapları AİS’te görülebilecek
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: 2025-YKS soru ve cevapları AİS’te görülebilecek
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 2025-YKS’ye giren adayların cevap kağıtlarını ve yanıtlarını erişime açtı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait detaylı cevap görüntüleme ekranı 10 gün... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T11:03+0300
2025-07-19T11:03+0300
2025-07-19T11:04+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türki̇ye
ösym
alan yeterlilik testi (ayt)
yabancı dil testi (ydt)
türkiye
cevap
soru
soru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104226/04/1042260445_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_bd4d61d30805ff73a722d4b94e9abd97.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında yapılan oturumlara ait aday cevap kağıtlarını ve yanıtlarını internet üzerinden erişime açtı.Adaylar, “https://ais.osym.gov.tr” adresinden sisteme giriş yaparak kendi sınav cevaplarına ulaşabiliyor.Hangi oturumların cevapları açıldı?Adaylar aşağıdaki oturumlara ait cevaplarını görüntüleyebilecek:Her oturum için adayın cevap kağıdı, işaretlemeleri, optik okuma sonuçları ve doğru cevap anahtarı görülebiliyor.Cevap kağıdı görüntüleme adımlarıHer soru için:ayrı ayrı pencerelerde görüntülenebiliyor.Toplam doğru, yanlış, boş sayıları ve ham puan görüntülenebiliyorCevap kağıdı ekranında ayrıca:şeffaf biçimde sunuluyor. Bu özellik, adaylara kendi performanslarını detaylı analiz etme imkanı sağlıyor.Erişim süresi sınırlı: Sadece 10 günAday cevapları ve cevap anahtarı, 10 gün süreyle sistemde kalacak. Bu nedenle adayların en kısa sürede sisteme girerek verilerini kontrol etmeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html
türki̇ye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, alan yeterlilik testi (ayt), yabancı dil testi (ydt) , türkiye, cevap, soru, soru
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, alan yeterlilik testi (ayt), yabancı dil testi (ydt) , türkiye, cevap, soru, soru
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: 2025-YKS soru ve cevapları AİS’te görülebilecek
11:03 19.07.2025 (güncellendi: 11:04 19.07.2025)
ÖSYM, 2025-YKS’ye giren adayların cevap kağıtlarını ve yanıtlarını erişime açtı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait detaylı cevap görüntüleme ekranı 10 gün boyunca aktif olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında yapılan oturumlara ait aday cevap kağıtlarını ve yanıtlarını internet üzerinden erişime açtı.
Adaylar, “https://ais.osym.gov.tr” adresinden sisteme giriş yaparak kendi sınav cevaplarına ulaşabiliyor.
Hangi oturumların cevapları açıldı?
Adaylar aşağıdaki oturumlara ait cevaplarını görüntüleyebilecek:
21 Haziran 2025:
Temel Yeterlilik Testi (TYT)
22 Haziran 2025:
Alan Yeterlilik Testi (AYT)
23 Haziran 2025:
Yabancı Dil Testi (YDT)
Her oturum için adayın cevap kağıdı, işaretlemeleri, optik okuma sonuçları ve doğru cevap anahtarı görülebiliyor.
Cevap kağıdı görüntüleme adımları
1.ais.osym.gov.tr
adresine gidin
2.
T.C. kimlik numaranız ve AİS şifrenizle giriş yapın
3.
“Cevap Kağıdı Görüntüleme” sekmesini seçin
4.
İlgili sınav oturumunu seçerek detaylara ulaşın
ayrı ayrı pencerelerde görüntülenebiliyor.
Toplam doğru, yanlış, boş sayıları ve ham puan görüntülenebiliyor
Cevap kağıdı ekranında ayrıca:
Test bazında doğru, yanlış ve boş sayıları
şeffaf biçimde sunuluyor. Bu özellik, adaylara kendi performanslarını detaylı analiz etme imkanı sağlıyor.
Erişim süresi sınırlı: Sadece 10 gün
Aday cevapları ve cevap anahtarı, 10 gün süreyle sistemde kalacak. Bu nedenle adayların en kısa sürede sisteme girerek verilerini kontrol etmeleri öneriliyor.