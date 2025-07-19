https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/yks-adaylarinin-cevap-kagitlari-erisime-acildi-2025-yks-soru-ve-cevaplari-aiste-gorulebilecek-1098003130.html

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: 2025-YKS soru ve cevapları AİS’te görülebilecek

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı: 2025-YKS soru ve cevapları AİS’te görülebilecek

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 2025-YKS’ye giren adayların cevap kağıtlarını ve yanıtlarını erişime açtı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait detaylı cevap görüntüleme ekranı 10 gün... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T11:03+0300

2025-07-19T11:03+0300

2025-07-19T11:04+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

türki̇ye

ösym

alan yeterlilik testi (ayt)

yabancı dil testi (ydt)

türkiye

cevap

soru

soru

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında yapılan oturumlara ait aday cevap kağıtlarını ve yanıtlarını internet üzerinden erişime açtı.Adaylar, “https://ais.osym.gov.tr” adresinden sisteme giriş yaparak kendi sınav cevaplarına ulaşabiliyor.Hangi oturumların cevapları açıldı?Adaylar aşağıdaki oturumlara ait cevaplarını görüntüleyebilecek:Her oturum için adayın cevap kağıdı, işaretlemeleri, optik okuma sonuçları ve doğru cevap anahtarı görülebiliyor.Cevap kağıdı görüntüleme adımlarıHer soru için:ayrı ayrı pencerelerde görüntülenebiliyor.Toplam doğru, yanlış, boş sayıları ve ham puan görüntülenebiliyorCevap kağıdı ekranında ayrıca:şeffaf biçimde sunuluyor. Bu özellik, adaylara kendi performanslarını detaylı analiz etme imkanı sağlıyor.Erişim süresi sınırlı: Sadece 10 günAday cevapları ve cevap anahtarı, 10 gün süreyle sistemde kalacak. Bu nedenle adayların en kısa sürede sisteme girerek verilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html

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