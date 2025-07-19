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Ünlü rapçi futbola girdi: Snoop Dogg, Swansea City'e ortak oldu
Ünlü rapçi futbola girdi: Snoop Dogg, Swansea City'e ortak oldu
Sputnik Türkiye
Snoop Dogg, İngiltere Championship takımlarından Swansea City’nin azınlık hissedarı olarak kulübe ortak oldu. Yeni sezon iç saha formasının tanıtımında sürpriz... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T02:02+0300
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swansea city
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Snoop Dogg, Swansea City kulübünde azınlık hissesi alarak ortak oldu.Yeni sezon iç saha formasının tanıtımında sürpriz model olarak yer alan Snoop Dogg, futbola olan tutkusu ve Swansea’nin hikayesinden etkilendiğini belirtti. Kulüp ise 53 yaşındaki Amerikalı yıldızın Real Madrid ve Hırvat futbol efsanesi Luka Modric'ten sonra kulüp ortaklık grubuna katıldığını duyurdu.Ünlü rap yıldızı sosyal medya hesabından, "Burası gururlu, emekçi bir şehir ve kulüp. Benim gibi geri adım atmayan bir 'ezilenlerin takımı' Swansea City'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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snoop dogg, i̇ngiltere championship, swansea city, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, rap, rap müzik
snoop dogg, i̇ngiltere championship, swansea city, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, rap, rap müzik

Ünlü rapçi futbola girdi: Snoop Dogg, Swansea City'e ortak oldu

02:02 19.07.2025
© Fotoğraf : Snoop Dogg instagramSnoop Dogg
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© Fotoğraf : Snoop Dogg instagram
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Snoop Dogg, İngiltere Championship takımlarından Swansea City’nin azınlık hissedarı olarak kulübe ortak oldu. Yeni sezon iç saha formasının tanıtımında sürpriz model olarak yer alan Snoop Dogg, futbola olan tutkusu ve Swansea’nin hikayesinden etkilendiğini belirtti.
Snoop Dogg, Swansea City kulübünde azınlık hissesi alarak ortak oldu.
Yeni sezon iç saha formasının tanıtımında sürpriz model olarak yer alan Snoop Dogg, futbola olan tutkusu ve Swansea’nin hikayesinden etkilendiğini belirtti. Kulüp ise 53 yaşındaki Amerikalı yıldızın Real Madrid ve Hırvat futbol efsanesi Luka Modric'ten sonra kulüp ortaklık grubuna katıldığını duyurdu.
Ünlü rap yıldızı sosyal medya hesabından, "Burası gururlu, emekçi bir şehir ve kulüp. Benim gibi geri adım atmayan bir 'ezilenlerin takımı' Swansea City'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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