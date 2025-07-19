https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/unlu-rapci-futbola-girdi-snoop-dogg-swansea-citye-ortak-oldu-1097999770.html

Ünlü rapçi futbola girdi: Snoop Dogg, Swansea City'e ortak oldu

Ünlü rapçi futbola girdi: Snoop Dogg, Swansea City'e ortak oldu

Sputnik Türkiye

Snoop Dogg, İngiltere Championship takımlarından Swansea City’nin azınlık hissedarı olarak kulübe ortak oldu. Yeni sezon iç saha formasının tanıtımında sürpriz... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T02:02+0300

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spor

snoop dogg

i̇ngiltere championship

swansea city

futbol

avrupa futbol şampiyonası

futbol maçı

rap

rap müzik

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Snoop Dogg, Swansea City kulübünde azınlık hissesi alarak ortak oldu.Yeni sezon iç saha formasının tanıtımında sürpriz model olarak yer alan Snoop Dogg, futbola olan tutkusu ve Swansea’nin hikayesinden etkilendiğini belirtti. Kulüp ise 53 yaşındaki Amerikalı yıldızın Real Madrid ve Hırvat futbol efsanesi Luka Modric'ten sonra kulüp ortaklık grubuna katıldığını duyurdu.Ünlü rap yıldızı sosyal medya hesabından, "Burası gururlu, emekçi bir şehir ve kulüp. Benim gibi geri adım atmayan bir 'ezilenlerin takımı' Swansea City'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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snoop dogg, i̇ngiltere championship, swansea city, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, rap, rap müzik