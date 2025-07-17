https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/gryffindordan-50-puan-kesildi-unlu-oyuncu-hiz-sinirini-asinca-ehliyetine-el-konuldu-1097945174.html

Gryffindor'dan 50 puan kesildi: Ünlü oyuncu hız sınırını aşınca ehliyetine el konuldu

Gryffindor'dan 50 puan kesildi: Ünlü oyuncu hız sınırını aşınca ehliyetine el konuldu

Sputnik Türkiye

İki yıl içinde dördüncü kez hız sınırını ihlal eden Harry Potter yıldızı Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu. Sosyal medyada haber "Gryffindor'dan 50 puan... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T07:53+0300

2025-07-17T07:53+0300

2025-07-17T07:53+0300

yaşam

emma watson

hermione granger

harry potter

ehliyet

hız limiti

hız sınırı

trafik cezası

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Harry Potter filmlerinde Hermione Granger karakterini canlandıran ve dünya çapında ünlenen Emma Watson, hız sınırını ihlal ederken yakalananınca ehliyetine el konuldu.Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki İngiliz yıldız, iki yıldan kısa bir süre içinde dördüncü kez hız sınırı ihlali yaptı.30 mil hız sınırı olan bölgede 38 mil hızla araç kullandığını belirten Watson, High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde toplam 1044 sterlin para cezasına çarptırıldı.Ehliyetine üç ceza puanı eklenen Watson'ın Ekim 2023, Kasım 2023 ve Ocak 2024'te işlediği trafik suçlarından aldığı dokuz ceza puanı daha bulunuyor. Sosyal medyada gündem olduHarry Potter serilerinin hayranları sosyal medyada habere yorumlar yaparken bazı yorumlar dikkat çekti. Kimileri film serisinde Hermione Granger'ın okuldaki binasına gönderme yaparak "Gryffindor'dan 50 puan kesildi" yazarken kimileri de destek verdi.

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emma watson, hermione granger, harry potter, ehliyet, hız limiti, hız sınırı, trafik cezası