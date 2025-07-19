https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/ukraynadaki-askeri-hedeflere-hassas-silahlarla-grup-saldirisi-duzenlendi-1098004616.html
Ukrayna’daki askeri hedeflere hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendi
Ukrayna’daki askeri hedeflere hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T12:39+0300
2025-07-19T12:39+0300
2025-07-19T12:35+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da, füze ve İHA bileşenlerinin üretildiği askeri sanayi işletmeleri, bir askeri hava üssünün altyapısı, hava aracı tamir işletmesi ve İHA üsleri vurduğu bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Cephe boyunca taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son bir günde bin 195 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet güdümlü uçak bombası ve 349 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-yonetimi-tam-ateskes-ilan-etti-tum-taraflara-silah-birakma-cagrisi-1098003465.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna’daki askeri hedeflere hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendi
Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri vurduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da, füze ve İHA bileşenlerinin üretildiği askeri sanayi işletmeleri, bir askeri hava üssünün altyapısı, hava aracı tamir işletmesi ve İHA üsleri vurduğu bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Cephe boyunca taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son bir günde bin 195 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 10 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet güdümlü uçak bombası ve 349 uçak tipi İHA imha etti.