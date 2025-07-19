Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/ukraynadaki-askeri-hedeflere-hassas-silahlarla-grup-saldirisi-duzenlendi-1098004616.html
Ukrayna’daki askeri hedeflere hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendi
Ukrayna’daki askeri hedeflere hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T12:39+0300
2025-07-19T12:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4fe96ede9e9dd2e4b6ad878d7e4562.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da, füze ve İHA bileşenlerinin üretildiği askeri sanayi işletmeleri, bir askeri hava üssünün altyapısı, hava aracı tamir işletmesi ve İHA üsleri vurduğu bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Cephe boyunca taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son bir günde bin 195 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet güdümlü uçak bombası ve 349 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-yonetimi-tam-ateskes-ilan-etti-tum-taraflara-silah-birakma-cagrisi-1098003465.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095837639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f91b0dc17bf2fb1fb5105f80654c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna’daki askeri hedeflere hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendi

12:39 19.07.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Donbass’taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusunun hassas silahlarla düzenlediği grup saldırısında Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri vurduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece hassas silah ve taarruz İHA’lar kullanarak Ukrayna’da, füze ve İHA bileşenlerinin üretildiği askeri sanayi işletmeleri, bir askeri hava üssünün altyapısı, hava aracı tamir işletmesi ve İHA üsleri vurduğu bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Cephe boyunca taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son bir günde bin 195 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek 10 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet güdümlü uçak bombası ve 349 uçak tipi İHA imha etti.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
DÜNYA
Suriye yönetimi tam ateşkes ilan etti: Tüm taraflara silah bırakma çağrısı
11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала