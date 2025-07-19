https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-yonetimi-tam-ateskes-ilan-etti-tum-taraflara-silah-birakma-cagrisi-1098003465.html
Suriye yönetimi tam ateşkes ilan etti: Tüm taraflara silah bırakma çağrısı
Suriye yönetimi tam ateşkes ilan etti: Tüm taraflara silah bırakma çağrısı
Sputnik Türkiye
Suriye yönetimi, ülkede geniş kapsamlı ateşkes ilan ederek, güneydeki çatışmanın taraflarına derhal silah bırakma çağrısında bulundu. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T11:11+0300
2025-07-19T11:11+0300
2025-07-19T11:12+0300
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SANA haber ajansının aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ülkenin içinde bulunduğu özel koşullar göz önünde bulundurularak kan dökülmesine son vermek, Suriye topraklarının birliğini ve halkının güvenliğini korumak arzusuyla, ulusal ve insani sorumlulukları göz önünde bulundurarak, Suriye yönetimi derhal kapsamlı bir ateşkes ilan ediyor” ifadesi kullanıldı.Suriye yönetimi, istisnasız tüm tarafları "bu karara tam olarak uymaya, tüm bölgelerdeki tüm çatışmaları derhal durdurmaya, sivilleri korumaya ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya" çağırdı.Ateşkesin ihlalinin "ülkenin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirileceği ve yasal tedbirleri gerektireceği" uyarısı yapıldı.Daha önce Suriye İçişleri Bakanlığı, çatışmaların merkez üssü olarak gösterilen Süveyda kentine iç güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-merkezi-gucleri-suveydaya-yerlesmeye-basladi-1098002346.html
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suriye, ortadoğu, süveyda, suriye i̇çişleri bakanlığı, suriye cumhurbaşkanlığı
suriye, ortadoğu, süveyda, suriye i̇çişleri bakanlığı, suriye cumhurbaşkanlığı
Suriye yönetimi tam ateşkes ilan etti: Tüm taraflara silah bırakma çağrısı
11:11 19.07.2025 (güncellendi: 11:12 19.07.2025)
Suriye yönetimi, ülkede geniş kapsamlı ateşkes ilan ederek, güneydeki çatışmanın taraflarına derhal silah bırakma çağrısında bulundu.
SANA haber ajansının aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ülkenin içinde bulunduğu özel koşullar göz önünde bulundurularak kan dökülmesine son vermek, Suriye topraklarının birliğini ve halkının güvenliğini korumak arzusuyla, ulusal ve insani sorumlulukları göz önünde bulundurarak, Suriye yönetimi derhal kapsamlı bir ateşkes ilan ediyor” ifadesi kullanıldı.
Suriye yönetimi, istisnasız tüm tarafları "bu karara tam olarak uymaya, tüm bölgelerdeki tüm çatışmaları derhal durdurmaya, sivilleri korumaya ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya" çağırdı.
Ateşkesin ihlalinin "ülkenin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirileceği ve yasal tedbirleri gerektireceği" uyarısı yapıldı.
Daha önce Suriye İçişleri Bakanlığı, çatışmaların merkez üssü olarak gösterilen Süveyda kentine iç güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını duyurmuştu.