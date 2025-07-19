https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/trump-genius-tasarisini-imzaladi-1098000185.html
Trump, GENIUS tasarısını imzaladı
Trump, GENIUS tasarısını imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dijital paralarla ilgili federal düzenlemeleri belirleyen GENIUS Yasasını (Guiding and Establishing National Innovation for U.S... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T03:02+0300
2025-07-19T03:02+0300
2025-07-19T03:03+0300
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Donald Trump, GENIUS Yasası’nı imzalayarak stablecoinler için net bir düzenleyici çerçeve oluşturdu.Trump, yasayı imzalamadan önce Temmuz 2024’te Nashville’de bir Bitcoin konferansında verdiği sözü hatırlatarak “ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapacağım. Kuralları bu sektörü sevenler yazacak, nefret edenler değil” dedi.İmza töreninde Trump, “Amerikan özgürlüğünü ve liderliğini geri getirme sözü verdim. Şimdi bu sözü yerine getiriyoruz. GENIUS Yasası, internetin doğuşundan bu yana en büyük finansal devrimi başlatabilir” açıklamasında bulundu.Basının Gazze sorusuna da yanıt veren Trump ''Gazze'den çok yakında 10 rehinenin serbest bırakılmasını bekliyoruz. Gazze savaşının yakında sona ermesini umut ediyorum'' dedi.Temsilciler Meclisi, yasayı 308’a karşı 122 oyla kabul etti. Haziran’da Senatodan da 68–30'la geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trump-bolsonaro-davasinin-dusmesini-istedi-lula-da-silva-yuzde-50-gumruk-vergisi-kararini-santaj-1097979235.html
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Trump, GENIUS tasarısını imzaladı
03:02 19.07.2025 (güncellendi: 03:03 19.07.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, dijital paralarla ilgili federal düzenlemeleri belirleyen GENIUS Yasasını (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) imzalayarak yasalaştırdı. Yasa, sabit varlıklara (örneğin dolar veya altın) endeksli dijital para birimi olan stablecoinler için net bir yasal çerçeve sunuyor.
Donald Trump, GENIUS Yasası’nı imzalayarak stablecoinler için net bir düzenleyici çerçeve oluşturdu.
Trump, yasayı imzalamadan önce Temmuz 2024’te Nashville’de bir Bitcoin konferansında verdiği sözü hatırlatarak “ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapacağım. Kuralları bu sektörü sevenler yazacak, nefret edenler değil” dedi.
İmza töreninde Trump, “Amerikan özgürlüğünü ve liderliğini geri getirme sözü verdim. Şimdi bu sözü yerine getiriyoruz. GENIUS Yasası, internetin doğuşundan bu yana en büyük finansal devrimi başlatabilir” açıklamasında bulundu.
Basının Gazze sorusuna da yanıt veren Trump ''Gazze'den çok yakında 10 rehinenin serbest bırakılmasını bekliyoruz. Gazze savaşının yakında sona ermesini umut ediyorum'' dedi.
Temsilciler Meclisi, yasayı 308’a karşı 122 oyla kabul etti. Haziran’da Senatodan da 68–30'la geçmişti.