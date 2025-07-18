https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trump-bolsonaro-davasinin-dusmesini-istedi-lula-da-silva-yuzde-50-gumruk-vergisi-kararini-santaj-1097979235.html
Trump, Bolsonaro davasının düşmesini istedi: Lula da Silva yüzde 50 gümrük vergisi kararını 'şantaj' olarak niteledi
Trump, Bolsonaro davasının düşmesini istedi: Lula da Silva yüzde 50 gümrük vergisi kararını 'şantaj' olarak niteledi
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme kararını "kabul edilemez... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T11:39+0300
2025-07-18T11:39+0300
2025-07-18T11:39+0300
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brezilya
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ın Brezilya'ya yönelik yüzde 50 gümrük vergisi kararını bir kez daha eleştirdi. Lula da Silva'nın 'kabul edilemez bir şantaj' olarak tanımladığı yeni gümrük vergisi oranının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanması bekleniyor.Ulusa seslenen Lula da Silva, ABD ile vergilere ilişkin 10'dan fazla toplantı düzenlediklerini ve 16 Mayıs'ta bir müzakere önerisi sunduklarını aktardı. Lula da Silva, "Buna bir yanıt bekliyorduk ancak aldığımız karşılık, Brezilya kurumlarına yönelik tehditler ve iki ülke arasındaki ticarete dair yanlış bilgiler içeren, kabul edilemez bir şantaj oldu." ifadesini kullandı.Trump, Bolsonaro davasının sona ermesi çağrısını yinelediTrump, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki 'darbe girişimi' suçlamasıyla açılan davanın sonra ermesine yönelik çağrısını yineledi.Bu çağrı, Lula da Silva'nın tepkisine neden oldu. Trump'ın Bolsonaro davası nedeniyle Brezilya hükümetini eleştirmesine tepki gösteren Lula da Silva, ülkesinin adalet sistemine müdahale girişiminin 'ulusal egemenliğe yönelik bir saldırı' olduğunu savundu.ABD'den Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisiTrump, 9 Temmuz'daki açıklamasında Brezilya'daki 'mevcut rejimin ciddi adaletsizliklerini düzeltmek' amacıyla yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Yeni tarifelerin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-brezilyaya-yuzde-50-gumruk-vergisi-getirdi-1097757010.html
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brezilya, abd, gümrük vergisi
brezilya, abd, gümrük vergisi
Trump, Bolsonaro davasının düşmesini istedi: Lula da Silva yüzde 50 gümrük vergisi kararını 'şantaj' olarak niteledi
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme kararını "kabul edilemez bir şantaj" olarak nitelendirdi. Trump, Bolsonaro davasının sona ermesi çağrısını yineledi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ın Brezilya'ya yönelik yüzde 50 gümrük vergisi kararını bir kez daha eleştirdi. Lula da Silva'nın 'kabul edilemez bir şantaj' olarak tanımladığı yeni gümrük vergisi oranının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanması bekleniyor.
Ulusa seslenen Lula da Silva, ABD ile vergilere ilişkin 10'dan fazla toplantı düzenlediklerini ve 16 Mayıs'ta bir müzakere önerisi sunduklarını aktardı. Lula da Silva, "Buna bir yanıt bekliyorduk ancak aldığımız karşılık, Brezilya kurumlarına yönelik tehditler ve iki ülke arasındaki ticarete dair yanlış bilgiler içeren, kabul edilemez bir şantaj oldu." ifadesini kullandı.
Trump, Bolsonaro davasının sona ermesi çağrısını yineledi
Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkındaki 'darbe girişimi' suçlamasıyla açılan davanın sonra ermesine yönelik çağrısını yineledi.
Bu çağrı, Lula da Silva'nın tepkisine neden oldu. Trump'ın Bolsonaro davası nedeniyle Brezilya hükümetini eleştirmesine tepki gösteren Lula da Silva, ülkesinin adalet sistemine müdahale girişiminin 'ulusal egemenliğe yönelik bir saldırı' olduğunu savundu.
ABD'den Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi
Trump, 9 Temmuz'daki açıklamasında Brezilya'daki 'mevcut rejimin ciddi adaletsizliklerini düzeltmek' amacıyla yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Yeni tarifelerin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirtmişti.