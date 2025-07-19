https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-merkezi-gucleri-suveydaya-yerlesmeye-basladi-1098002346.html
Suriye merkezi güçleri Süveyda'ya yerleşmeye başladı
Suriye merkezi güçleri Süveyda'ya yerleşmeye başladı
Sputnik Türkiye
Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde yerel gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail hava saldırıları ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şiddetlendi. İçişleri... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T10:17+0300
2025-07-19T10:17+0300
2025-07-19T11:04+0300
dünya
süveyda
i̇srail
suriye
i̇çişleri bakanlığı
cumhurbaşkanlığı
genelkurmay başkanlığı
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097986579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab65b1e1ce2fe0880cb44f821b5b751c.jpg
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin El Baba, yaptığı açıklamada, "Suriye iç güvenlik güçleri Süveyda’ya yerleşmeye başladı" ifadesini kullandı. Açıklamaya göre, bölgedeki çatışmaları sonlandırmak amacıyla merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri bölgeye gönderiliyor.Yerel gruplar arasında çatışmalar: Süveyda'da ne oluyor?Süveyda’da 13 Temmuz itibarıyla Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan küçük çaplı çatışmalar, hızla genişleyerek çok sayıda can kaybına yol açtı.Suriye ordusunun müdahalesiyle kısa süreli bir ateşkes sağlansa da bu ateşkes bozuldu ve şiddetli çatışmalar yeniden başladı.İsrail savaş uçaklarından kritik saldırılar16 Temmuz'da İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi önemli hedefleri vurdu.Aynı gün içinde Şam ve Dera kentlerine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda bina hasar gördü, sivil ve askeri kayıplar yaşandı.İnsani kriz derinleşiyor: Elektrik, su ve gıda yokluğuSüveyda’daki çatışmalar nedeniyle:Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.Bedevi Aşiretleri ile Dürzi gruplar arasındaki gerginlik tırmanıyor17 Temmuz'da, bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden etmeye çalıştığı yönündeki iddialar, çatışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.Bu sırada güvenlik güçleri müdahalede bulunmadı, bu da taraflar arasında yeni gerilimlerin fitilini ateşledi.Merkezi güçlerin Süveyda’ya yerleşmesinin anlamı ne?Suriye yönetimi, yerel silahlı grupların kontrolündeki bölgeleri yeniden merkezi otoriteye bağlama planı çerçevesinde Süveyda’ya güvenlik güçlerini sevk etti. Bu adım, bölgede uzun süredir süregelen özerk yapıların sonlandırılması olarak yorumlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/trump-genius-tasarisini-imzaladi-1098000185.html
süveyda
i̇srail
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097986579_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_543fe472d9ca0d47fb7340e1e9028dc4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süveyda, i̇srail, suriye, i̇çişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, genelkurmay başkanlığı, ortadoğu
süveyda, i̇srail, suriye, i̇çişleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, genelkurmay başkanlığı, ortadoğu
Suriye merkezi güçleri Süveyda'ya yerleşmeye başladı
10:17 19.07.2025 (güncellendi: 11:04 19.07.2025)
Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde yerel gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail hava saldırıları ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şiddetlendi. İçişleri Bakanlığı, Suriye güvenlik güçlerinin bölgeye yerleşmeye başladığını duyurdu.
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin El Baba, yaptığı açıklamada, "Suriye iç güvenlik güçleri Süveyda’ya yerleşmeye başladı" ifadesini kullandı. Açıklamaya göre, bölgedeki çatışmaları sonlandırmak amacıyla merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri bölgeye gönderiliyor.
Yerel gruplar arasında çatışmalar: Süveyda'da ne oluyor?
Süveyda’da 13 Temmuz itibarıyla Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan küçük çaplı çatışmalar, hızla genişleyerek çok sayıda can kaybına yol açtı.
Suriye ordusunun müdahalesiyle kısa süreli bir ateşkes sağlansa da bu ateşkes bozuldu ve şiddetli çatışmalar yeniden başladı.
İsrail savaş uçaklarından kritik saldırılar
16 Temmuz'da İsrail ordusu, Suriye’nin
başkenti Şam’da
bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı
ve Savunma Bakanlığı
gibi önemli hedefleri vurdu.
Aynı gün içinde Şam ve Dera
kentlerine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda bina hasar gördü, sivil ve askeri kayıplar yaşandı.
İnsani kriz derinleşiyor: Elektrik, su ve gıda yokluğu
Süveyda’daki çatışmalar nedeniyle:
Elektrik altyapısı büyük ölçüde hasar gördü
Su temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor
Gıda ve tıbbi malzeme erişimi neredeyse imkânsız hale geldi
Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
Bedevi Aşiretleri ile Dürzi gruplar arasındaki gerginlik tırmanıyor
17 Temmuz'da, bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden etmeye çalıştığı yönündeki iddialar, çatışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.
Bu sırada güvenlik güçleri müdahalede bulunmadı, bu da taraflar arasında yeni gerilimlerin fitilini ateşledi.
Merkezi güçlerin Süveyda’ya yerleşmesinin anlamı ne?
Suriye yönetimi, yerel silahlı grupların kontrolündeki bölgeleri yeniden merkezi otoriteye bağlama planı çerçevesinde Süveyda’ya güvenlik güçlerini sevk etti. Bu adım, bölgede uzun süredir süregelen özerk yapıların sonlandırılması olarak yorumlanıyor.