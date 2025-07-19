https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-merkezi-gucleri-suveydaya-yerlesmeye-basladi-1098002346.html

Suriye merkezi güçleri Süveyda'ya yerleşmeye başladı

Suriye merkezi güçleri Süveyda'ya yerleşmeye başladı

Sputnik Türkiye

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde yerel gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail hava saldırıları ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şiddetlendi. İçişleri... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T10:17+0300

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Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin El Baba, yaptığı açıklamada, "Suriye iç güvenlik güçleri Süveyda’ya yerleşmeye başladı" ifadesini kullandı. Açıklamaya göre, bölgedeki çatışmaları sonlandırmak amacıyla merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri bölgeye gönderiliyor.Yerel gruplar arasında çatışmalar: Süveyda'da ne oluyor?Süveyda’da 13 Temmuz itibarıyla Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan küçük çaplı çatışmalar, hızla genişleyerek çok sayıda can kaybına yol açtı.Suriye ordusunun müdahalesiyle kısa süreli bir ateşkes sağlansa da bu ateşkes bozuldu ve şiddetli çatışmalar yeniden başladı.İsrail savaş uçaklarından kritik saldırılar16 Temmuz'da İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi önemli hedefleri vurdu.Aynı gün içinde Şam ve Dera kentlerine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda bina hasar gördü, sivil ve askeri kayıplar yaşandı.İnsani kriz derinleşiyor: Elektrik, su ve gıda yokluğuSüveyda’daki çatışmalar nedeniyle:Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.Bedevi Aşiretleri ile Dürzi gruplar arasındaki gerginlik tırmanıyor17 Temmuz'da, bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden etmeye çalıştığı yönündeki iddialar, çatışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.Bu sırada güvenlik güçleri müdahalede bulunmadı, bu da taraflar arasında yeni gerilimlerin fitilini ateşledi.Merkezi güçlerin Süveyda’ya yerleşmesinin anlamı ne?Suriye yönetimi, yerel silahlı grupların kontrolündeki bölgeleri yeniden merkezi otoriteye bağlama planı çerçevesinde Süveyda’ya güvenlik güçlerini sevk etti. Bu adım, bölgede uzun süredir süregelen özerk yapıların sonlandırılması olarak yorumlanıyor.

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