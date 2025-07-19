https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/suriye-cumhurbaskanligi-suveydaya-ozel-bir-guc-gonderilecek-1097998893.html

Suriye Cumhurbaşkanlığı: Süveyda'ya özel bir güç gönderilecek

Suriye Cumhurbaşkanlığı: Süveyda'ya özel bir güç gönderilecek

Sputnik Türkiye

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'daki çatışmalar nedeniyle bölgeye özel bir güç gönderileceğini açıkladı. Açıklamada, yasa dışı silahlı grupların siviller için... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T00:48+0300

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Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda bölgesine özel bir askeri gücün sevk edileceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, yaşanan gelişmelerin 'derin bir endişe ve büyük bir üzüntüyle' takip edildiği belirtilerek, çatışmaların yasa dışı silahlı grupların etkisiyle büyüdüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı, çatışmaların durdurulması, sivillerin korunması ve bölgede yeniden istikrarın sağlanması amacıyla özel bir askeri birliğin görevlendirileceğini vurguladı. Gönderilecek bu birliğin faaliyetlerinin, yürütülen siyasi ve güvenlik girişimleriyle tam koordinasyon içinde olacağı kaydedildi.Suriye hükümetinin bu olaylara yaklaşımının intikam değil, toplumsal barışı sağlamak ve yasalara uygun hareket etmek yönünde olduğu ifade edilen açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı. Devletin sadece belli bir mezhebe ya da gruba değil, herkese ait olduğu belirtilerek, halkın ortak çatıda birleşmesi gerektiği vurgulandı.

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suriye cumhurbaşkanlığı, süveyda, ortadoğu, savaş, savaş esiri, savaş uçağı, iç savaş, dürzi, dürziler