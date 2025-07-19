https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/sanliurfada-4-isletmeye-hijyen-ve-gida-guvenligi-ihlalinden-ceza-yagdi-1097998649.html
Şanlıurfa'da 4 işletmeye hijyen ve gıda güvenliği ihlalinden ceza yağdı
Şanlıurfa'da 4 işletmeye hijyen ve gıda güvenliği ihlalinden ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, hijyen kurallarına uymayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 4 işletmeye... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T00:07+0300
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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve bozulmuş ürün satan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası kesildi.Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekipleri ilçe genelinde iş yerlerini denetledi. Kontrollerde, bozulmuş, kokuşmuş gıda ürünleriyle son kullanma tarihi geçmiş süt gibi sağlıksız ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.Kurallara aykırı ürün bulundurduğu belirlenen işletmelere cezai işlem uygulanırken, söz konusu ürünlere de el konularak imha edildi. Denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/belediye-bozuk-urunleri-tespit-etti-iki-zincir-market-3-gun-kapatildi-1092764758.html
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türkiye, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa barosu, şanlıurfa emniyet müdürlüğü
türkiye, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa barosu, şanlıurfa emniyet müdürlüğü
Şanlıurfa'da 4 işletmeye hijyen ve gıda güvenliği ihlalinden ceza yağdı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, hijyen kurallarına uymayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 4 işletmeye toplam 126 bin 176 lira para cezası kesildi.
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve bozulmuş ürün satan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası kesildi.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekipleri ilçe genelinde iş yerlerini denetledi. Kontrollerde, bozulmuş, kokuşmuş gıda ürünleriyle son kullanma tarihi geçmiş süt gibi sağlıksız ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.
Kurallara aykırı ürün bulundurduğu belirlenen işletmelere cezai işlem uygulanırken, söz konusu ürünlere de el konularak imha edildi. Denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.