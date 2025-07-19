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Şanlıurfa'da 4 işletmeye hijyen ve gıda güvenliği ihlalinden ceza yağdı

Şanlıurfa'da 4 işletmeye hijyen ve gıda güvenliği ihlalinden ceza yağdı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, hijyen kurallarına uymayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 4 işletmeye... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T00:07+0300

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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve bozulmuş ürün satan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası kesildi.Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekipleri ilçe genelinde iş yerlerini denetledi. Kontrollerde, bozulmuş, kokuşmuş gıda ürünleriyle son kullanma tarihi geçmiş süt gibi sağlıksız ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.Kurallara aykırı ürün bulundurduğu belirlenen işletmelere cezai işlem uygulanırken, söz konusu ürünlere de el konularak imha edildi. Denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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