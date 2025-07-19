https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/sakarya-geyve-belediye-baskani-selcuk-yildiz-trafik-kazasinda-yaralandi-1098011434.html

Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı

Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı

Sputnik Türkiye

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve beraberindeki üç kişi hastaneye kaldırıldı... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T20:58+0300

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Sakarya’nın Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kaza, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selçik köyü yakınlarında yaşandı. İçinde dört kişinin bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı.Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve diğer iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/chp-eski-genel-baskani-altan-oymen-hayatini-kaybetti-1098006143.html

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