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Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı
Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve beraberindeki üç kişi hastaneye kaldırıldı... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T20:58+0300
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selçuk yıldız
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geyve
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Sakarya’nın Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kaza, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selçik köyü yakınlarında yaşandı. İçinde dört kişinin bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı.Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve diğer iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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türkiye, selçuk yıldız, bilecik, geyve , kaza
türkiye, selçuk yıldız, bilecik, geyve , kaza

Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı

20:58 19.07.2025
© AA / Zeki CeyhanSakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı
Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazasında yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AA / Zeki Ceyhan
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve beraberindeki üç kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sakarya’nın Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kaza, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selçik köyü yakınlarında yaşandı. İçinde dört kişinin bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve diğer iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
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