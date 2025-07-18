https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-haftada-10-yerlesim-birimi-dusmandan-temizlendi-1097987403.html

Ukrayna'da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir haftada 10 yerleşim birimi düşmandan temizlendi

Ukrayna'da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir haftada 10 yerleşim birimi düşmandan temizlendi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm karanlığı ile devam eden Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 5 grup saldırısı düzenlendiği belirtildi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T13:51+0300

2025-07-18T13:51+0300

2025-07-18T13:55+0300

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ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son bir haftada meydana gelen gelişmeleri aktardı.Bakanlığın açılamasına göre, 12-18 Temmuz tarihleri arasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan karaya tipi hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla beş grup saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, askeri hava üslerinin altyapı tesisleri, İHA ve insansız botların montaj ve depolama alanları, cephanelikler, yakıt ve askeri teçhizat depoları, asker alım merkezleri ve Ukrayna silahlı birliklerinin, milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 10 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 495 asker olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynanin-peru-buyukelciligi-ukrayna-ordusu-icin-parali-asker-topluyor-1097978854.html

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