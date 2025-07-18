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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-haftada-10-yerlesim-birimi-dusmandan-temizlendi-1097987403.html
Ukrayna'da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir haftada 10 yerleşim birimi düşmandan temizlendi
Ukrayna'da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir haftada 10 yerleşim birimi düşmandan temizlendi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm karanlığı ile devam eden Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 5 grup saldırısı düzenlendiği belirtildi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T13:51+0300
2025-07-18T13:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son bir haftada meydana gelen gelişmeleri aktardı.Bakanlığın açılamasına göre, 12-18 Temmuz tarihleri arasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan karaya tipi hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla beş grup saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, askeri hava üslerinin altyapı tesisleri, İHA ve insansız botların montaj ve depolama alanları, cephanelikler, yakıt ve askeri teçhizat depoları, asker alım merkezleri ve Ukrayna silahlı birliklerinin, milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 10 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 495 asker olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynanin-peru-buyukelciligi-ukrayna-ordusu-icin-parali-asker-topluyor-1097978854.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna'da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bir haftada 10 yerleşim birimi düşmandan temizlendi

13:51 18.07.2025 (güncellendi: 13:55 18.07.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus asker
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Özel askeri harekata tüm karanlığı ile devam eden Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik 5 grup saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata ilişkin son bir haftada meydana gelen gelişmeleri aktardı.
Bakanlığın açılamasına göre, 12-18 Temmuz tarihleri arasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan karaya tipi hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla beş grup saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, askeri hava üslerinin altyapı tesisleri, İHA ve insansız botların montaj ve depolama alanları, cephanelikler, yakıt ve askeri teçhizat depoları, asker alım merkezleri ve Ukrayna silahlı birliklerinin, milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 10 yerleşim merkezini daha Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 8 bin 495 asker olarak gerçekleşti.
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
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