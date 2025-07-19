https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/roma-imparatoru-marcus-aureliusun-65-yil-sonra-iade-edilen-heykeli-ankarada-sergilenecek-1098006546.html

Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un 65 yıl sonra iade edilen heykeli Ankara’da sergilenecek

Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un 65 yıl sonra iade edilen heykeli Ankara’da sergilenecek

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ohio kentindeki Cleveland Sanat Müzesi'nde sergilenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait bronz heykeli ve Boubon kökenli diğer Roma imparatorlarının heykelleri Türkiye'ye iade edildi.

2025-07-19T15:38+0300

2025-07-19T15:38+0300

2025-07-19T15:38+0300

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mehmet nuri ersoy

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marcus aurelius

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1960’larda kaçak kazılarla Boubon Antik Kenti’nden çıkarılarak ABD’ye götürülen Roma İmparatoru Marcus Aurelius’a ait bronz heykelin, 65 yıl aradan sonra Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sürecin zorlu ve uzun soluklu olduğunu vurgulayarak, “Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık. Tırnaklarımızla kazıyarak gereken delilleri topladık ve ‘Filozof İmparator’ Marcus Aurelius’u ait olduğu topraklara geri getirdik” ifadelerini kullandı.Heykelin kökeni bilimsel olarak kanıtlandıHeykel, ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda sergilenirken, Türkiye’nin yürüttüğü bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleriyle kökeni kesin olarak kanıtlandı. New York Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile ortak yürütülen hukuki ve diplomatik çalışmalar sonucunda eser Türkiye’ye teslim edildi.Ersoy, iade sürecini sadece bir geri dönüş olarak değil, tarihi bir başarı olarak nitelendirerek, “Kaçırılan kültürel mirasımıza hem yurt içinde hem yurt dışında sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. ‘Filozof İmparator’u çok yakında sürpriz bir sergiyle Ankaralılarla buluşturacağız” dedi.Boubon’dan kaçırılan diğer heykeller de iade edildiBurdur’un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti’nde 2. ve 3. yüzyıla tarihlenen bu nadide bronz eser, uzun yıllar boyunca Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u bir filozof olarak tasvir eden antik sanatın değerli parçalarından biri olarak kabul edildi.Marcus Aurelius heykelinin yanı sıra, Boubon kökenli diğer Roma imparatorları Lucius Verus, Septimius Severus ve Caracalla’ya ait heykel ve heykel başları da Türkiye’ye iade edildi.İade sürecinde, Cleveland Sanat Müzesi’nin heykelin Boubon kökenli olduğu iddialarına itirazı, Almanya’daki Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi’nde yapılan toprak analizleriyle çürütüldü. Heykelin içindeki toprak örnekleri, 1967’de aynı bölgeden ele geçirilen başka bir eserin toprağıyla eşleşti ve eserin Anadolu topraklarından çıktığı bilimsel olarak kanıtlandı.'Tırnaklarımızla kazıyarak referans aldık'Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, süreci “tırnaklarımızla kazıyarak referans aldık” sözleriyle özetledi. Restoratör ve konservatör ekiplerinin çabaları sonucu heykelden toprak örneği alınarak uluslararası uzmanların denetiminde analizler tamamlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/nemrut-dagindaki-dev-heykeller-nano-kirecle-korunacak-1097895171.html

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Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli Türkiye'ye getirildi Sputnik Türkiye Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli Türkiye'ye getirildi 2025-07-19T15:38+0300 true PT1M07S

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