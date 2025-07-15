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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/nemrut-dagindaki-dev-heykeller-nano-kirecle-korunacak-1097895171.html
Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller 'nano kireç'le korunacak
Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller 'nano kireç'le korunacak
Sputnik Türkiye
Nemrut Dağı'ndaki dev heykelleri korumak için nano kireç yöntemi uygulanacak. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:31+0300
2025-07-15T11:31+0300
yaşam
nemrut dağı
unesco
adıyaman müze müdürlüğü
herakles
restorasyon
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Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller 'nano kireç' teknolojisiyle korunacak. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlanırken suyun taşın içine girmesi engelleyecek estetik dolgu uygulanacak. Ama bu dolgu çatlakları tam kapatmayacak ve eserler doğal formunu koruyacak. Kartal Başı ve Kral 1. Antiochos Heykeli'nde de uygulanacakTürkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Dağı'ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların onarılması için 2022'de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi. Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.İlk aşamada heykel yüzeylerindeki kirlilik katmanları temizlenirken, daha sonra nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisi, şırıngayla çatlaklara enjekte ediliyor. Bu estetik dolgular, yağmur suyu gibi atmosferik etkilerin heykel içine sızmasını engelliyor.Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalarda, taşların doğal görünümünü bozmadan içten sağlamlaştırma hedefleniyor.Devasa heykellere özel uygulama Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, daha önce Herakles heykelinin ayak kısmında yapılan uygulamaların olumlu sonuç verdiğini söyledi. Devasa heykellerde özel uygulama yaptıklarını ifade eden Çorbacı, şöyle konuştu:"2022 yılında başlattığımız deneme çalışmasının ardından yaptığımız kontroller neticesinde bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu nedenle 2025 yılında kapsamlı bir restorasyon planladık. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlarken, aynı zamanda suyun taşın içine girmesini engelleyecek estetik dolgu uygulayacağız ancak bu dolgu, çatlakları tamamen kapatmayacak, ziyaretçiler yine doğal formu görebilecek."Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da çalışmalarla, heykellerin ilerleyen yıllara daha sağlam ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bakan-ersoy-duyurdu-turizm-baskenti-ankara-oldu-1097751186.html
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nemrut dağı, unesco, adıyaman müze müdürlüğü, herakles, restorasyon
nemrut dağı, unesco, adıyaman müze müdürlüğü, herakles, restorasyon

Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller 'nano kireç'le korunacak

11:31 15.07.2025
© Orhan PehlülAdıyaman
Adıyaman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© Orhan Pehlül
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Nemrut Dağı'ndaki dev heykelleri korumak için nano kireç yöntemi uygulanacak.
Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller 'nano kireç' teknolojisiyle korunacak. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlanırken suyun taşın içine girmesi engelleyecek estetik dolgu uygulanacak. Ama bu dolgu çatlakları tam kapatmayacak ve eserler doğal formunu koruyacak.

Kartal Başı ve Kral 1. Antiochos Heykeli'nde de uygulanacak

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Dağı'ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların onarılması için 2022'de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi. Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı'nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos'un heykelinde uygulamalara hız verildi.
İlk aşamada heykel yüzeylerindeki kirlilik katmanları temizlenirken, daha sonra nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisi, şırıngayla çatlaklara enjekte ediliyor. Bu estetik dolgular, yağmur suyu gibi atmosferik etkilerin heykel içine sızmasını engelliyor.
Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmalarda, taşların doğal görünümünü bozmadan içten sağlamlaştırma hedefleniyor.

Devasa heykellere özel uygulama

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, daha önce Herakles heykelinin ayak kısmında yapılan uygulamaların olumlu sonuç verdiğini söyledi. Devasa heykellerde özel uygulama yaptıklarını ifade eden Çorbacı, şöyle konuştu:

"2022 yılında başlattığımız deneme çalışmasının ardından yaptığımız kontroller neticesinde bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu nedenle 2025 yılında kapsamlı bir restorasyon planladık. Nano kireç çözeltisiyle taşların bünyesinde sağlamlaştırma sağlarken, aynı zamanda suyun taşın içine girmesini engelleyecek estetik dolgu uygulayacağız ancak bu dolgu, çatlakları tamamen kapatmayacak, ziyaretçiler yine doğal formu görebilecek."

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da çalışmalarla, heykellerin ilerleyen yıllara daha sağlam ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
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