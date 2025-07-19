https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/prenses-kate-in-15-yillik-sag-kolu-gorevden-istifa-etti-ortalik-karisti-meghan-markle-icin-ajanlik-1098001905.html

'Prenses Kate' in 15 yıllık sağ kolu görevden istifa etti, ortalık karıştı: Meghan Markle için 'ajanlık' yapmış

'Prenses Kate' in 15 yıllık sağ kolu görevden istifa etti, ortalık karıştı: Meghan Markle için 'ajanlık' yapmış

Sputnik Türkiye

Galler Prensesi Kate Middleton’ın 15 yıllık özel asistanı Natasha Archer görevinden ayrıldı. Archer’ın sosyal medya üzerinden yaptığı hareketler, kraliyet... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T10:04+0300

2025-07-19T10:04+0300

2025-07-19T10:04+0300

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Galler Prensesi Kate Middleton’ın hem özel asistanı hem de gayri resmi stil danışmanı olarak 15 yıldır görev yapan Natasha Archer, görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Bu ayrılık, kraliyet sarayında alışılmış olsa da Archer’ın yakın dostluk kurduğu Kate ile bağının güçlü olması nedeniyle gündemden düşmedi.Stil danışmanlığı ve dostluk: Kate’in dönüşümünde büyük rolü vardıNatasha Archer, Kate Middleton’ın Cambridge Düşesi olduğu dönemden itibaren onun giyim tarzını belirleyen isim oldu. Özellikle kamuya açık etkinliklerde sergilediği zarif ve sofistike tarzda Archer’ın etkisi büyük. Kate'in kraliyet hayatına geçişinde adeta "modern zaman prensesi"ne dönüşmesini sağlayan Archer’dı.Meghan Markle detayı: Takip etti, sonra sildiArcher’ın görevini bırakmasının ardından Instagram hesabını kısa süreliğine halka açması ve ardından Meghan Markle ile ilgili birçok hesabı takip edip silmesi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Takip ettikleri arasında:yer aldı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından “Kate için ajanlık mı yapıyordu?” sorularını beraberinde getirdi.Kraliyet dedikoduları: “Düşmanı takip etmek gelenektir”Sosyal medya, Archer’ın hareketlerini şöyle yorumladı:"Kate, Natasha’yı Meghan’ı izlesin diye mi tuttu?""Yeni asistanın ilk görevi Meghan’ı takip etmek olabilir!""Kraliyet ajanı Archer, görevden ayrılınca özgürlüğünü ilan etti."Kate için yeri doldurulamaz mı?Archer sadece bir çalışan değil, aynı zamanda Kate’in sağ koluydu. Galler Prensesi’nin kamuya açık tüm etkinliklerinde şıklığıyla ön plana çıkmasında onun titizliği vardı. Ayrılığı, Kate için büyük bir boşluk yaratabilir.Natasha Archer kimdir?Görevden ayrıldı, yeni döneme hazırlanıyorArcher, görevinden ayrılmasının ardından kendi kariyer yolculuğuna yönelmeyi tercih etti. Kendi moda ve danışmanlık şirketini kurarak farklı bir sektörel kulvara geçiş yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/tarihin-en-eski-buzu-antarktikadan-cikan-kesif-dunyayi-degistirebilir-15-milyon-yil-onceye-1098001501.html

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