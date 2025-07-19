https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/muglada-3-yillik-kayip-vakasi-cinayetle-sonuclandi-aysun-dersenin-katilleri-esi-kayinbiraderleri-ve-1098002607.html
Muğla'da 3 yıllık kayıp vakası cinayetle sonuçlandı: Aysun Derse’nin katilleri eşi, kayınbiraderleri ve amca oğlu çıktı
Muğla'da 3 yıllık kayıp vakası cinayetle sonuçlandı: Aysun Derse’nin katilleri eşi, kayınbiraderleri ve amca oğlu çıktı
Sputnik Türkiye
2022’de kaybolan Aysun Derse'nin, eşi Metin Derse ve iki kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Fethiye ormanlık alanda kemikleri bulundu. 10 kişi... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T10:32+0300
2025-07-19T10:32+0300
2025-07-19T10:32+0300
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cinayet
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp olarak bildirilen Aysun Derse'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, olayın aile içi bir plan sonucu işlendiği anlaşıldı.Ormanda kemikleri bulundu: Cinayet planı deşifre edildi12 Haziran’da Cinayet Büro ekiplerinin ormanda yaptığı aramada Aysun Derse’ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. İncelemeler sonucu, Derse'nin eşi Metin Derse, iki kayınbiraderi ve amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi.Çoklu operasyon: Dört şehirde aynı anda baskınFethiye merkezli soruşturma kapsamında Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.Ev aramalarında silahlar ele geçirildiŞüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda:ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.4 kişi tutuklandı: Eşi, kardeşleri ve kuzeniAdliyeye sevk edilen şüphelilerden:mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aile i̇çi şiddetin sessiz yüzü: Aysun Derse olayıAysun Derse’nin 2022 yılındaki kaybı sonrası ailesinden net bir bilgi alınamaması, cinayetin planlı olarak örtbas edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sosyal çevre tarafından ‘sırra kadem bastı’ sanılan olayın ardında kan donduran bir aile içi cinayet planı olduğu ortaya çıktı.
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muğla, fethiye, antalya, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, cinayet, faili meçhul cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, kadın, kadın hakları
muğla, fethiye, antalya, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, cinayet, faili meçhul cinayet, kadın cinayetleri, kadın cinayeti, kadın, kadın hakları
Muğla'da 3 yıllık kayıp vakası cinayetle sonuçlandı: Aysun Derse’nin katilleri eşi, kayınbiraderleri ve amca oğlu çıktı
2022’de kaybolan Aysun Derse'nin, eşi Metin Derse ve iki kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Fethiye ormanlık alanda kemikleri bulundu. 10 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce kayıp olarak bildirilen Aysun Derse'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, olayın aile içi bir plan sonucu işlendiği anlaşıldı.
Ormanda kemikleri bulundu: Cinayet planı deşifre edildi
12 Haziran’da Cinayet Büro ekiplerinin ormanda yaptığı aramada Aysun Derse’ye ait kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. İncelemeler sonucu, Derse'nin eşi Metin Derse, iki kayınbiraderi ve amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Çoklu operasyon: Dört şehirde aynı anda baskın
Fethiye merkezli soruşturma kapsamında Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ev aramalarında silahlar ele geçirildi
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda:
ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.
4 kişi tutuklandı: Eşi, kardeşleri ve kuzeni
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden:
2 kardeşi (kayınbiraderleri)
mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aile i̇çi şiddetin sessiz yüzü: Aysun Derse olayı
Aysun Derse’nin 2022 yılındaki kaybı sonrası ailesinden net bir bilgi alınamaması, cinayetin planlı olarak örtbas edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sosyal çevre tarafından ‘sırra kadem bastı’ sanılan olayın ardında kan donduran bir aile içi cinayet planı olduğu ortaya çıktı.