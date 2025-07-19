https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/mri-odasinda-dehset-zincir-kolye-takan-adam-makineye-cekildi-1098005303.html
MRI odasında dehşet: Zincir kolye takan adam makineye çekildi
MRI odasında dehşet: Zincir kolye takan adam makineye çekildi
Sputnik Türkiye
New York’ta 61 yaşındaki bir adam, boynundaki zincir kolye nedeniyle MRI makinesinin güçlü manyetik alanına kapılarak ağır yaralandı. Yetkililer, adamın... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T14:37+0300
2025-07-19T14:37+0300
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ABD’nin New York eyaletinde MRI odasında boynundaki metal zinciriyle giren adam, cihaz tarafından çekildi. Ağır yaralanan 61 yaşındaki adam, Long Island'daki bir MRI merkezinde, devam eden başka bir tarama sırasında odaya daldı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Emar makinesinin güçlü manyetik kuvveti, metal kolye takan adamı hızla kendine doğru çekti.Nassau County Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, adamın ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu aktarıldı. Kimliği açıklanmayan hastanın, hastanede tedavi gördüğü bildirildi.ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’ne göre Emar cihazları, demir ve bazı çelik türleri dahil olmak üzere manyetize olabilen metallere çok güçlü kuvvetler uygular. Kurum, makinelerin tekerlekli sandalyeyi bile odanın bir ucundan diğerine fırlatabilecek güçte olduğunu vurguluyor.2001 yılında, New York'ta meydana gelen bir kazada, Emar cihazına giren 6 yaşındaki bir çocuk, odada unutulan oksijen tüpünün cihaz tarafından hızla çekilmesiyle hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/los-angelesta-arac-kalabaliga-daldi-4u-agir-20den-fazla-yarali-1098004873.html
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abd, long island, new york, mri
MRI odasında dehşet: Zincir kolye takan adam makineye çekildi
New York’ta 61 yaşındaki bir adam, boynundaki zincir kolye nedeniyle MRI makinesinin güçlü manyetik alanına kapılarak ağır yaralandı. Yetkililer, adamın hastanede kritik durumda olduğunu açıkladı.
ABD’nin New York eyaletinde MRI odasında boynundaki metal zinciriyle giren adam, cihaz tarafından çekildi. Ağır yaralanan 61 yaşındaki adam, Long Island'daki bir MRI merkezinde, devam eden başka bir tarama sırasında odaya daldı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Emar makinesinin güçlü manyetik kuvveti, metal kolye takan adamı hızla kendine doğru çekti.
Nassau County Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, adamın ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu aktarıldı. Kimliği açıklanmayan hastanın, hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’ne göre Emar cihazları, demir ve bazı çelik türleri dahil olmak üzere manyetize olabilen metallere çok güçlü kuvvetler uygular. Kurum, makinelerin tekerlekli sandalyeyi bile odanın bir ucundan diğerine fırlatabilecek güçte olduğunu vurguluyor.
2001 yılında, New York'ta meydana gelen bir kazada, Emar cihazına giren 6 yaşındaki bir çocuk, odada unutulan oksijen tüpünün cihaz tarafından hızla çekilmesiyle hayatını kaybetmişti.