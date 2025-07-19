https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/los-angelesta-arac-kalabaliga-daldi-4u-agir-20den-fazla-yarali-1098004873.html

Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 4’ü ağır, 20’den fazla yaralı

Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 4’ü ağır, 20’den fazla yaralı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Los Angeles kentinde Santa Monica Bulvarı’nda bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda 4’ü ağır olmak üzere 20’den fazla kişi yaralanırken... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T14:09+0300

2025-07-19T14:09+0300

2025-07-19T14:09+0300

dünya

abd

los angeles

araç kalabalığa daldı

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu, 4'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Los Angeles İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine girdiği belirtildi.Olayda 4'ü ağır, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

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abd, los angeles, araç kalabalığa daldı