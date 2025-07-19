https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/los-angelesta-arac-kalabaliga-daldi-4u-agir-20den-fazla-yarali-1098004873.html
Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 4’ü ağır, 20’den fazla yaralı
Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 4’ü ağır, 20’den fazla yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Los Angeles kentinde Santa Monica Bulvarı’nda bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda 4’ü ağır olmak üzere 20’den fazla kişi yaralanırken... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T14:09+0300
2025-07-19T14:09+0300
2025-07-19T14:09+0300
dünya
abd
los angeles
araç kalabalığa daldı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078086289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4f1d012b06d8102aa0bc6470aa43587.jpg
ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu, 4'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Los Angeles İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine girdiği belirtildi.Olayda 4'ü ağır, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/liverpoolun-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-bir-otomobil-yayalarin-arasina-daldi-1096536165.html
los angeles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078086289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ea6af9c4e97a072b3e83ad26e10d951.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, los angeles, araç kalabalığa daldı
abd, los angeles, araç kalabalığa daldı
Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 4’ü ağır, 20’den fazla yaralı
ABD’nin Los Angeles kentinde Santa Monica Bulvarı’nda bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda 4’ü ağır olmak üzere 20’den fazla kişi yaralanırken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu, 4'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Los Angeles İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine girdiği belirtildi.
Olayda 4'ü ağır, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.