https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/mourinho-da-devredeydi-galatasaray-harekete-gecti-ederson-imzaya-yakin-akanji-listede-ilk-sirada-1098002185.html

Mourinho da devredeydi, Galatasaray harekete geçti: Ederson imzaya yakın, Akanji listede ilk sırada

Mourinho da devredeydi, Galatasaray harekete geçti: Ederson imzaya yakın, Akanji listede ilk sırada

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Manchester City’nin yıldız kalecisi Ederson ve stoperi Manuel Akanji için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Ederson 10 milyon Euro’ya imzaya hazır. Detaylar haberimizde.

2025-07-19T10:21+0300

2025-07-19T10:21+0300

2025-07-19T10:22+0300

spor

galatasaray

manchester city

city

davinson sanchez

manuel akanji

napoli

transfer

harun tekin (kaleci)

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Galatasaray, kaleci transferinde hedefini yüksek tuttu. Manchester City’nin tecrübeli file bekçisi Ederson, yıllık 10 milyon Euro ücret karşılığında sarı kırmızılı formayı giymeye hazır. Benfica ve City kariyerinde 23 kupa kazanan 32 yaşındaki kalecinin, Napoli ve Arap kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği ve önceliğini Galatasaray’a verdiği öğrenildi.Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Ederson’un Galatasaray’a sıcak bakması, sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. Transferin önümüzdeki bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.Akanji i̇çin i̇lk temas: Galatasaray yönetimi şartları sorduGalatasaray’ın defans hattını güçlendirmek için gündemine aldığı bir diğer isim ise Manuel Akanji. İsviçreli stoper için City, 28 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray ise kulüp içi bütçeyi aşmamak adına daha makul bir rakam belirlenmesini bekliyor.29 yaşındaki Akanji, hem Manchester City’nin savunmasında hem de İsviçre Milli Takımı’nda istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Galatasaray, Davinson Sanchez’in yanına direkt oynayacak düzeyde bir stoper arayışını sürdürürken Akanji transferi için fırsat kolluyor.Napoli ve Arap kulüpleri devrede ama Ederson’un tercihi netManchester City ile hala kontratı devam eden Ederson, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle önemli başarılara imza attı. Ancak kalede yapılan gençleşme planları nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali doğdu. Napoli ve Suudi Arabistan’dan teklifler alsa da Ederson’un tercihi Galatasaray’dan yana.Bu gelişme, Galatasaray'ın elini güçlendirirken, transferin sonuçlanması için Manchester City ile yapılacak pazarlıklar belirleyici olacak.Mourinho da devredeydi: Fenerbahçe teklifine retFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun da Ederson ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve transferi sorduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte Ederson’un Galatasaray’a daha yakın olduğu yorumları yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/fenerbahce-baskani-ali-koc-hakan-calhanogluyla-gorustu-1097999883.html

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