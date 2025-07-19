https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/fenerbahce-baskani-ali-koc-hakan-calhanogluyla-gorustu-1097999883.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'yla görüştüğü ve oyuncunun mali şartlarını sorduğu belirtildi. Koç, teknik direktör... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T02:30+0300
2025-07-19T02:30+0300
2025-07-19T02:30+0300
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Ali Koç’un, Hakan Çalhanoğlu'yla görüşerek transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Mourinho’nun onayını alarak Hakan Çalhanoğlu’na kaptanlık teklif etti. Milli yıldız ise bonservis sorunu çözülürse Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söyledi.Geçen sezon Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Hakan Çalhanoğlu, 47 maçta forma giyip 11 gol ve 8 asistle dikkat çekici bir performans sergilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fenerbahce-yonetiminde-istifa-kararini-resmen-acikladi-1097837712.html
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ali koç, hakan çalhanoğlu, türkiye, i̇nter, inter milan, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
ali koç, hakan çalhanoğlu, türkiye, i̇nter, inter milan, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu'yla görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'yla görüştüğü ve oyuncunun mali şartlarını sorduğu belirtildi. Koç, teknik direktör Mourinho’nun onayını alarak Çalhanoğlu’na Fenerbahçe kaptanlığını teklif etti.
Ali Koç’un, Hakan Çalhanoğlu'yla görüşerek transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Mourinho’nun onayını alarak Hakan Çalhanoğlu’na kaptanlık teklif etti. Milli yıldız ise bonservis sorunu çözülürse Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söyledi.
Geçen sezon Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Hakan Çalhanoğlu, 47 maçta forma giyip 11 gol ve 8 asistle dikkat çekici bir performans sergilemişti.