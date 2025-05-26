https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/liverpoolun-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-bir-otomobil-yayalarin-arasina-daldi-1096536165.html
Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobil yayaların arasına daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobil yayaların arasına daldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobil yayaların arasına daldı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayda yaralananlar olduğu... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T21:24+0300
2025-05-26T21:24+0300
2025-05-26T21:54+0300
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Liverpool taraftarlarının kutlamaları sırasında bir araç yayaların arasına daldı. Yaralananların olduğu olayda aracın sürücüsü gözaltına alındı.Merseyside bölge polisinden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
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liverpool, son dakika, araç, taraftar, yaya
liverpool, son dakika, araç, taraftar, yaya
Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobil yayaların arasına daldı
21:24 26.05.2025 (güncellendi: 21:54 26.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobil yayaların arasına daldı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.
Liverpool taraftarlarının kutlamaları sırasında bir araç yayaların arasına daldı. Yaralananların olduğu olayda aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Merseyside bölge polisinden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"Şu anda Liverpool şehir merkezinde bir trafik kazası raporuyla karşı karşıyayız. Bugün, Pazartesi 26 Mayıs'ta saat 18:00'den hemen sonra Water Street'te bir arabanın bir dizi yayaya çarptığı bize bildirildi. Bir erkek gözaltına alındı."