https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/kaliforniyada-tasiyici-anne-skandali-ciftin-21-bebegi-devlet-korumasina-alindi-1098009758.html

Kaliforniya'da taşıyıcı anne skandalı: Çiftin 21 bebeği devlet korumasına alındı

Kaliforniya'da taşıyıcı anne skandalı: Çiftin 21 bebeği devlet korumasına alındı

Sputnik Türkiye

Kaliforniya’da yaşayan bir çift için taşıyıcı annelik yapacak olan bir kadın, ailenin davranışlarından dolayı şüpheye düştü. Toplamda 21 çocuğa sahip olan... 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T18:58+0300

2025-07-19T18:58+0300

2025-07-19T18:58+0300

yaşam

abd

kaliforniya

soruşturma

fbi

taşıyıcı annelik

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çift, çoğu ilk kez taşıyıcı annelik yapacak olan kadınlara yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi üzerine gizem dolu bir soruşturma başladı. FBI soruşturmasının odağına yerleşen çiftin, farklı eyaletlerde ve kliniklerde onlarca kadınla gizli anlaşmalar yaparak geniş bir çocuk ağı oluşturduğu iddia ediliyor.Olay, çiftin 2 aylık bebeklerinden birinin hastaneye travmatik beyin yaralanması ile kaldırılması üzerine ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede, Arcadia polisi, bebeğin bir bakıcı tarafından şiddetle sarsıldığı belirledi. Soruşturma derinleştikçe, çiftin evinde farklı yaşlarda toplam 21 çocuğun bulunduğu tespit edildi ve tüm çocuklar devlet korumasına alındı.Taşıyıcı anneye 60 bin dolar teklif ettilerYetkililer, taşıyıcı annelerin büyük kısmının ilk kez bu deneyimi yaşayan kadınlar olduğunu ve çifte dair yanlış veya eksik bilgilendirildiklerini aktardı. Taşıyıcı anne anlaşmaları yapan kadınlardan biri olan Esperanza, çiftin kendisine 60 bin dolar teklif ettiğini ancak Zhang’ın arkadaşlarından da taşıyıcı anne bulmasını istemesi üzerine şüphelenip anlaşmayı iptal ettiğini söyledi. Esperanza, çiftle yaptığı yazışmalarda, Zhang’ın kendisine süreci hızlandırması halinde ekstra ödeme vadettiğini de açıkladı.'Bebekle hiç bir bağ kurmadı'Başka bir taşıyıcı anne Kayla Elliott ise Mart ayında dünyaya getirdiği bebeğin velayetini geri almak için hukuki süreç başlattı. Elliott, çiftin doğum sırasında yanında bulunmadığını, bebeği teslim almaya yalnızca kadının gelip 2 bin dolar nakit bıraktığını anlattı. Elliott, “Bebeği alırken ona neredeyse hiç bakmadı, hiç bağ kurmadı” dedi.Soruşturma başlatıldıArcadia Polis Departmanı, FBI’ın da dahil olduğu soruşturmada çiftin taşıyıcı anneleri kandırıp kandırmadığını, çocukların hangi amaçla dünyaya getirildiğini ve mali süreçleri araştırıyor. Polis yetkilileri, çiftin farklı eyaletlerden getirdikleri çocuklar için geçerli doğum belgeleri sunduğunu belirtti.Çiftin avukatları henüz kamuya açıklama yapmazken, soruşturmanın çocuk istismarı, yasa dışı taşıyıcılık anlaşmaları ve insan kaçakçılığı boyutları olabileceği ifade ediliyor. FBI, özellikle çiftin bu kadar çok bebeği neden dünyaya getirdiği ve hangi finansman yöntemlerini kullandığı sorularına yanıt arıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/milyoner-ciftci-gizli-nikahindan-bir-gun-sonra-hayatini-kaybetti-miras-bakiciya-kaldi-1098008727.html

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abd, kaliforniya, soruşturma, fbi, taşıyıcı annelik