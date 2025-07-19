https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/irandan-nukleer-silahlarin-yayilmasinin-onlenmesi-anlasmasindan-cekilme-tehdidi-1098004721.html
İran’dan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilme tehdidi
İran’dan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilme tehdidi
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü Rızai, yaptırım baskısının devam etmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T13:33+0300
2025-07-19T13:33+0300
2025-07-19T13:38+0300
dünya
i̇ran
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
yaptırım
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
mesud pezeşkiyan
abbas arakçi
almanya
fransa
abd
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İran medyasının aktardığına göre, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin nükleer anlaşmanın ek protokolünü gönüllü olarak uygulamayı askıya aldığını ancak hala NPT üyesi olarak kalmaya devam ettiğini anımsatarak şunu dedi:İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 18 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ile görüşmelerin ancak Washington'ın karşılıklı yarar sağlayan ve dengeli bir nükleer anlaşmaya hazır olması halinde yeniden başlayabileceğini söyledi. Arakçi ayrıca, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın nükleer görüşmelerde rol oynamak istiyorlarsa uluslararası yaptırımları yeniden uygulama fikrinden vazgeçip sorumlu davranmaya başlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları, İran’a yönelik yaptırımların yaz sonuna kadar yeniden uygulanmaya konabileceğini duyurmuşlardı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2 Temmuz'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alan bir kararname yayınlamıştı. Arakçi, ajansla işbirliğini askıya alma kararına rağmen iş birliği yolunun kapalı olmadığını kaydetmişti.İran, işbirliğinin yeniden tesis edilmesi için nükleer tesislerinin ve nükleer bilim insanlarının güvenliğini şart koşmuştu. İşbirliğinin askıya alınması, ABD ve İsrail'in Fordow, İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları karşısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Genel Direktörü Rafael Grossi'nin harekete geçmemesi gösterilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/ukraynadaki-askeri-hedeflere-hassas-silahlarla-grup-saldirisi-duzenlendi-1098004616.html
i̇ran
almanya
fransa
abd
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i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), yaptırım, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, almanya, fransa, abd, i̇ngiltere
i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), yaptırım, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, almanya, fransa, abd, i̇ngiltere
İran’dan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilme tehdidi
13:33 19.07.2025 (güncellendi: 13:38 19.07.2025)
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü Rızai, yaptırım baskısının devam etmesi halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilip yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirmeye başlayabileceklerini belirtti.
İran medyasının aktardığına göre, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin nükleer anlaşmanın ek protokolünü gönüllü olarak uygulamayı askıya aldığını ancak hala NPT üyesi olarak kalmaya devam ettiğini anımsatarak şunu dedi:
Ancak yaptırım baskısı devam ederse, anlaşmadan çekilme, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'ın üzerine çıkarma, modernize edilmiş santrifüjlerin üretimi ve ihracatı, nükleer alanda ilişkilerin genişletilmesi gündeme gelebilir.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 18 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ile görüşmelerin ancak Washington'ın karşılıklı yarar sağlayan ve dengeli bir nükleer anlaşmaya hazır olması halinde yeniden başlayabileceğini söyledi. Arakçi ayrıca, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın nükleer görüşmelerde rol oynamak istiyorlarsa uluslararası yaptırımları yeniden uygulama fikrinden vazgeçip sorumlu davranmaya başlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Daha önce Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları, İran’a yönelik yaptırımların yaz sonuna kadar yeniden uygulanmaya konabileceğini duyurmuşlardı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2 Temmuz'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alan bir kararname yayınlamıştı. Arakçi, ajansla işbirliğini askıya alma kararına rağmen iş birliği yolunun kapalı olmadığını kaydetmişti.
İran, işbirliğinin yeniden tesis edilmesi için nükleer tesislerinin ve nükleer bilim insanlarının güvenliğini şart koşmuştu. İşbirliğinin askıya alınması, ABD ve İsrail'in Fordow, İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları karşısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Genel Direktörü Rafael Grossi'nin harekete geçmemesi gösterilmişti.