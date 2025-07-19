https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/hizbullah-biz-var-oldukca-israil-hedeflerine-ulasamayacak-1097998760.html
Hizbullah: Biz var oldukça İsrail hedeflerine ulaşamayacak
Hizbullah: Biz var oldukça İsrail hedeflerine ulaşamayacak
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, üst düzey komutanlarından Ali Karaki’nin anma töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’e karşı direniş mesajı... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T00:26+0300
2025-07-19T00:26+0300
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Ali Karaki’nin anma töreninde video mesaj yayımladı.Konuşmasında İsrail'le varılan ateşkes anlaşmasına değinen Kasım, Hizbullah’ın anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirdiğini, Lübnan hükümetinin de güneydeki bölgelere orduyu konuşlandırdığını söyledi. Ancak İsrail’in 8 ay boyunca 3 bin 800 kez ateşkesi ihlal ettiğini ve saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.Şeyh Naim Kasım, ABD’nin son dönemde yeni bir anlaşma teklifinde bulunduğunu ancak bunun geçmişteki ihlalleri göz ardı ettiğini ifade etti. İsrail’in asıl hedefinin Hizbullah’ı silahsızlandırmak olduğunu belirten Kasım, “Amerikalılar İsrail’i rahatlatmak için direnişi etkisizleştirmek istiyor” dedi.ABD ve İsrail’in İran’a yönelik baskılarına da değinen Hizbullah lideri, son olarak İran’a dayatılan 12 günlük savaşta Tahran’ın zafer kazandığını savundu. Kasım, İsrail’in nükleer programı gerekçe göstererek saldırılar düzenlediğini, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın programın barışçıl olduğunu teyit ettiğini hatırlattı.Konuşmasının sonunda Lübnan’daki siyasi gelişmelere de değinen Kasım, Hizbullah ve Emel Hareketi olarak direnişi destekleyen tüm toplumsal kesimlerin tehdit altında olduğunu söyledi ve “Direniş sürdükçe İsrail başarılı olamayacak” ifadelerini yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/israil-suriyenin-suveyda-kenti-yakinlarina-hava-saldirisi-duzenledi-1097969868.html
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ortadoğu, i̇srail, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, i̇ran, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye krizi, lübnan
ortadoğu, i̇srail, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, i̇ran, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye krizi, lübnan
Hizbullah: Biz var oldukça İsrail hedeflerine ulaşamayacak
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, üst düzey komutanlarından Ali Karaki’nin anma töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’e karşı direniş mesajı verdi. Kasım, İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceklerini duyurdu.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Ali Karaki’nin anma töreninde video mesaj yayımladı.
Konuşmasında İsrail'le varılan ateşkes anlaşmasına değinen Kasım, Hizbullah’ın anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirdiğini, Lübnan hükümetinin de güneydeki bölgelere orduyu konuşlandırdığını söyledi. Ancak İsrail’in 8 ay boyunca 3 bin 800 kez ateşkesi ihlal ettiğini ve saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.
Şeyh Naim Kasım, ABD’nin son dönemde yeni bir anlaşma teklifinde bulunduğunu ancak bunun geçmişteki ihlalleri göz ardı ettiğini ifade etti. İsrail’in asıl hedefinin Hizbullah’ı silahsızlandırmak olduğunu belirten Kasım, “Amerikalılar İsrail’i rahatlatmak için direnişi etkisizleştirmek istiyor” dedi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik baskılarına da değinen Hizbullah lideri, son olarak İran’a dayatılan 12 günlük savaşta Tahran’ın zafer kazandığını savundu. Kasım, İsrail’in nükleer programı gerekçe göstererek saldırılar düzenlediğini, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın programın barışçıl olduğunu teyit ettiğini hatırlattı.
Konuşmasının sonunda Lübnan’daki siyasi gelişmelere de değinen Kasım, Hizbullah ve Emel Hareketi olarak direnişi destekleyen tüm toplumsal kesimlerin tehdit altında olduğunu söyledi ve “Direniş sürdükçe İsrail başarılı olamayacak” ifadelerini yineledi.