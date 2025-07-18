https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/chp-eski-genel-baskani-altan-oymen-hastaneye-kaldirildi-1097986225.html
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hastaneye kaldırıldı
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanlarından Altan Öymen hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı
2025-07-18T13:26+0300
2025-07-18T13:26+0300
2025-07-18T13:34+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hastaneye kaldırıldı. Öymen'in bir virüs nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. 93 yaşındaki Öymen’in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öymen 6 hafta önce bir akciğer ameliyatı geçirmişti.Altan Öymen Kimdir?1932 yılında İstanbul'da doğan Altan Öymen, gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Genel Başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girdi. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi CHP'nin meclis dışında kalması nedeniyle genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın istifasının ardından 1999 yılında düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay'da yeni genel başkan seçilmiştir. 2000 yılında yapılan kurultayda yapılan yeni seçimle genel başkanlığı Deniz Baykal'a devretmiştir.1950 yılından beri gazetecilik yapan Öymen, kariyerine Ulus Gazetesi'nde başladı. Bir çok gazetede yazarlık yapan Öymen'in çok sayıda kitabı da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/tutuklanan-muhittin-bocek-hastaneye-kaldirildi-1097877326.html
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altan öymen, altan öymen kimdir, altan öymen kaç yaşında, altan öymen yaşıyor mu, altan öymen öldü mü
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen hastaneye kaldırıldı
13:26 18.07.2025 (güncellendi: 13:34 18.07.2025)
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Öymen'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hastaneye kaldırıldı. Öymen'in bir virüs nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. 93 yaşındaki Öymen’in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öymen 6 hafta önce bir akciğer ameliyatı geçirmişti.
1932 yılında İstanbul'da doğan Altan Öymen, gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı. Genel Başkanlık görevini 1999-2000 yılları arasında sürdüren Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükûmeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1977 ve 1995 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girdi. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi CHP'nin meclis dışında kalması nedeniyle genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın istifasının ardından 1999 yılında düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay'da yeni genel başkan seçilmiştir. 2000 yılında yapılan kurultayda yapılan yeni seçimle genel başkanlığı Deniz Baykal'a devretmiştir.
1950 yılından beri gazetecilik yapan Öymen, kariyerine Ulus Gazetesi'nde başladı. Bir çok gazetede yazarlık yapan Öymen'in çok sayıda kitabı da bulunuyor.