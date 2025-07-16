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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistan-sioye-uyelik-basvurusu-yapti-1097928180.html
Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı
Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı
Sputnik Türkiye
Başbakan Paşinyan, ŞİÖ'ye üye olmak istediklerini ve bununla ilgili başvuruyu yaptıklarını belirtti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T13:13+0300
2025-07-16T13:13+0300
dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
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şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
şangay i̇şbirliği örgütü
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyelik için başvuruda bulunduklarını açıkladı.Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Paşinyan, "Evet, ŞİÖ'ye katılmak için başvurduk. Bu, dengeleme ve dengeyi koruma politikamızla uyumludur" dedi.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın ŞİÖ'ye katılmak istediğini bildirmişti.Rusya ve Çin'in başı çektiği ŞİÖ'de Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus üye ülke statüsüne sahip.Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal, BAE, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'nın diyalog ortağı olduğu ŞİÖ'deAfganistan ve Moğolistan gözlemci ülkeler statüsünde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kremlinden-tum-taraflara-cagri-kieve-muzakereler-konusunda-baski-yapin-1097921882.html
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, rusya, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), şangay i̇şbirliği örgütü
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, rusya, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), şangay i̇şbirliği örgütü

Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı

13:13 16.07.2025
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Başbakan Paşinyan, ŞİÖ'ye üye olmak istediklerini ve bununla ilgili başvuruyu yaptıklarını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyelik için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Paşinyan, "Evet, ŞİÖ'ye katılmak için başvurduk. Bu, dengeleme ve dengeyi koruma politikamızla uyumludur" dedi.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın ŞİÖ'ye katılmak istediğini bildirmişti.

Rusya ve Çin'in başı çektiği ŞİÖ'de Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus üye ülke statüsüne sahip.

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal, BAE, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'nın diyalog ortağı olduğu ŞİÖ'de
Afganistan ve Moğolistan gözlemci ülkeler statüsünde.
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