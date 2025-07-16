https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistan-sioye-uyelik-basvurusu-yapti-1097928180.html

Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı

Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı

Sputnik Türkiye

Başbakan Paşinyan, ŞİÖ'ye üye olmak istediklerini ve bununla ilgili başvuruyu yaptıklarını belirtti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T13:13+0300

2025-07-16T13:13+0300

2025-07-16T13:13+0300

dünya

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

rusya

çin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

şangay i̇şbirliği örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087833668_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_f22243ac50846a30c4e31d8898d38c08.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyelik için başvuruda bulunduklarını açıkladı.Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Paşinyan, "Evet, ŞİÖ'ye katılmak için başvurduk. Bu, dengeleme ve dengeyi koruma politikamızla uyumludur" dedi.Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın ŞİÖ'ye katılmak istediğini bildirmişti.Rusya ve Çin'in başı çektiği ŞİÖ'de Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus üye ülke statüsüne sahip.Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal, BAE, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'nın diyalog ortağı olduğu ŞİÖ'deAfganistan ve Moğolistan gözlemci ülkeler statüsünde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kremlinden-tum-taraflara-cagri-kieve-muzakereler-konusunda-baski-yapin-1097921882.html

ermenistan

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, rusya, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), şangay i̇şbirliği örgütü