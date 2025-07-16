Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Başbakan Paşinyan, ŞİÖ'ye üye olmak istediklerini ve bununla ilgili başvuruyu yaptıklarını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyelik için başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Paşinyan, "Evet, ŞİÖ'ye katılmak için başvurduk. Bu, dengeleme ve dengeyi koruma politikamızla uyumludur" dedi.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın ŞİÖ'ye katılmak istediğini bildirmişti.
Rusya ve Çin'in başı çektiği ŞİÖ'de Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus üye ülke statüsüne sahip.
Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal, BAE, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'nın diyalog ortağı olduğu ŞİÖ'de
Afganistan ve Moğolistan gözlemci ülkeler statüsünde.
Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Paşinyan, "Evet, ŞİÖ'ye katılmak için başvurduk. Bu, dengeleme ve dengeyi koruma politikamızla uyumludur" dedi.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın ŞİÖ'ye katılmak istediğini bildirmişti.
Rusya ve Çin'in başı çektiği ŞİÖ'de Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus üye ülke statüsüne sahip.
Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal, BAE, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'nın diyalog ortağı olduğu ŞİÖ'de
Afganistan ve Moğolistan gözlemci ülkeler statüsünde.