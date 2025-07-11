https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/israil-abd-saldirilarindan-sonra-iran-zenginlestirilmis-uranyumun-bir-kismini-geri-kazanabilir-1097815067.html

İsrail: ABD saldırılarından sonra İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını geri kazanabilir

İsrail: ABD saldırılarından sonra İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını geri kazanabilir

Sputnik Türkiye

İsrailli yetkili, ABD’nin İran’a düzenlediği saldırılarda vurulan Isfahan tesisinden uranyumun geri kazanılabileceğini, bunun yeni saldırıları tetikleyebileceğini açıkladı.

2025-07-11T14:41+0300

2025-07-11T14:41+0300

2025-07-11T14:41+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

nükleer tesis

ortadoğu

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ABD basınına konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD'nin geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın 'zenginleştirilmiş uranyum' elde edebileceğini söyledi. Yetkili, 'uranyum elde etmenin İran için oldukça zor olacağını ama buna ulaştığı takdirde İsrail'in yeni saldırılar düzenleyeceğini' ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini 'tamamen yok eden' saldırılar başlatıldığını açıklamıştı. Ancak ABD istihbarat kurumları, İran'daki Fordo, Natanz, İshafan nükleer tesislerinin ağır hasar gördüğünü ancak tamamen imha edilmediğini açıkladı. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından da tasdiklenmişti.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail ile 12 gün süren çatışmalar sonrası yaptığı ilk röportajda, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğü ve şu anda erişimlerinin olmadığını söylemişti.Gallant uyardı: Nükleer faaliyetlerin geliştirilmesi halinde yeni saldırılar düzenlenecekÖte yandan, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya üzerinden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektubu paylaştı. Gallant mektubunda, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde yeni saldırılar düzenleneceğini söyledi. İran'ın her zamankinden daha savunmasız olduğunu söyleyen Gallant, "Nükleer gelişiminizi hızlandırabilirsiniz ama bunu muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/pezeskiyan-iran-nukleer-programi-ile-ilgili-gorusmelere-hazir-1097673514.html

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