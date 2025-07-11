Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/israil-abd-saldirilarindan-sonra-iran-zenginlestirilmis-uranyumun-bir-kismini-geri-kazanabilir-1097815067.html
İsrail: ABD saldırılarından sonra İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını geri kazanabilir
İsrail: ABD saldırılarından sonra İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını geri kazanabilir
Sputnik Türkiye
İsrailli yetkili, ABD’nin İran’a düzenlediği saldırılarda vurulan Isfahan tesisinden uranyumun geri kazanılabileceğini, bunun yeni saldırıları tetikleyebileceğini açıkladı.
2025-07-11T14:41+0300
2025-07-11T14:41+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer tesis
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001510_0:207:2001:1332_1920x0_80_0_0_60e16535973c5e9ba0a38a078ebdafdc.jpg
ABD basınına konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD'nin geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın 'zenginleştirilmiş uranyum' elde edebileceğini söyledi. Yetkili, 'uranyum elde etmenin İran için oldukça zor olacağını ama buna ulaştığı takdirde İsrail'in yeni saldırılar düzenleyeceğini' ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini 'tamamen yok eden' saldırılar başlatıldığını açıklamıştı. Ancak ABD istihbarat kurumları, İran'daki Fordo, Natanz, İshafan nükleer tesislerinin ağır hasar gördüğünü ancak tamamen imha edilmediğini açıkladı. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından da tasdiklenmişti.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail ile 12 gün süren çatışmalar sonrası yaptığı ilk röportajda, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğü ve şu anda erişimlerinin olmadığını söylemişti.Gallant uyardı: Nükleer faaliyetlerin geliştirilmesi halinde yeni saldırılar düzenlenecekÖte yandan, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya üzerinden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektubu paylaştı. Gallant mektubunda, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde yeni saldırılar düzenleneceğini söyledi. İran'ın her zamankinden daha savunmasız olduğunu söyleyen Gallant, "Nükleer gelişiminizi hızlandırabilirsiniz ama bunu muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/pezeskiyan-iran-nukleer-programi-ile-ilgili-gorusmelere-hazir-1097673514.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097001510_95:0:1871:1332_1920x0_80_0_0_6ce977c23dfa408f6cf120e2d9f51244.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran nükleer uranyum, israil iran saldırı, abd iran operasyon midnight hammer, isfahan uranyum tesisi, trump iran saldırısı, yoav gallant iran tehdit, iran israil gerilimi
iran nükleer uranyum, israil iran saldırı, abd iran operasyon midnight hammer, isfahan uranyum tesisi, trump iran saldırısı, yoav gallant iran tehdit, iran israil gerilimi

İsrail: ABD saldırılarından sonra İran, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını geri kazanabilir

14:41 11.07.2025
© AP Photo / Hamid Foroutanİran'ın Arak'taki Fordo Nükleer tesisi
İran'ın Arak'taki Fordo Nükleer tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Hamid Foroutan
Abone ol
İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD’nin Haziran ayında İran’a düzenlediği saldırılarda vurulan tesislerden zenginleştirilmiş uranyumun geri kazanılabileceğini söyledi.
ABD basınına konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD'nin geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın 'zenginleştirilmiş uranyum' elde edebileceğini söyledi. Yetkili, 'uranyum elde etmenin İran için oldukça zor olacağını ama buna ulaştığı takdirde İsrail'in yeni saldırılar düzenleyeceğini' ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini 'tamamen yok eden' saldırılar başlatıldığını açıklamıştı. Ancak ABD istihbarat kurumları, İran'daki Fordo, Natanz, İshafan nükleer tesislerinin ağır hasar gördüğünü ancak tamamen imha edilmediğini açıkladı. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından da tasdiklenmişti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail ile 12 gün süren çatışmalar sonrası yaptığı ilk röportajda, tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğü ve şu anda erişimlerinin olmadığını söylemişti.

Gallant uyardı: Nükleer faaliyetlerin geliştirilmesi halinde yeni saldırılar düzenlenecek

Öte yandan, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya üzerinden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yazdığı mektubu paylaştı. Gallant mektubunda, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde yeni saldırılar düzenleneceğini söyledi. İran'ın her zamankinden daha savunmasız olduğunu söyleyen Gallant, "Nükleer gelişiminizi hızlandırabilirsiniz ama bunu muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız” ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
DÜNYA
Pezeşkiyan: İran, nükleer programı ile ilgili görüşmelere hazır
7 Temmuz, 17:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала