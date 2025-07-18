https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/cocuklara-diski-yedirilme-iddialari-turkiyeyi-ayaga-kaldirdi-bakanlik-harekete-gecti-1097995757.html
Çocuklara dışkı yedirilme iddiaları Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Bakanlık harekete geçti
Çocuklara dışkı yedirilme iddiaları Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da dört küçük çocuğa üvey ağabeyleri tarafından dışkı yedirildiği iddiaları büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dört çocuğu... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T19:13+0300
2025-07-18T19:13+0300
2025-07-18T19:15+0300
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Diyarbakır'da yaşları 3-10 arasında değişen dört çocuğa üvey anne ve üvey ağabeyleri tarafından dışkı yedirildiği iddia edildi. Görüntüler büyük tepki çekerken harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 çocuğun koruma altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çakıkaya Köyü’nde pes dedirten bir olay yaşandı. 3 ila 10 yaşlarındaki dört çocuğun üvey anne ve üvey ağabeyleri tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, görüntülerde, çocukların ağabeyleri olduğu iddia edilen bir kişinin “Benim keçilerim nasıl ayakları çamur oluyorsa onlar da onun pisliğini yesin” diyerek çocuklara hayvan dışkısı yedirmeye zorladığı duyuluyor.Bakanlık harekete geçti, çocukları koruma altına aldı Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'Diyarbakır’da kan donduran iddia: 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildi' şeklinde yer bulan paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama yapılması uygun görüldüğü belirtilerek, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bakanlik-mudahale-etti-ailesinin-tekme-tokat-dovdugu-engelli-genc-koruma-altina-alindi-1093277481.html
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diyarbakır, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, diyarbakır barosu
diyarbakır, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, diyarbakır barosu
Çocuklara dışkı yedirilme iddiaları Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Bakanlık harekete geçti
19:13 18.07.2025 (güncellendi: 19:15 18.07.2025)
Diyarbakır'da dört küçük çocuğa üvey ağabeyleri tarafından dışkı yedirildiği iddiaları büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dört çocuğu koruma altına aldı.
Diyarbakır'da yaşları 3-10 arasında değişen dört çocuğa üvey anne ve üvey ağabeyleri tarafından dışkı yedirildiği iddia edildi. Görüntüler büyük tepki çekerken harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 çocuğun koruma altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çakıkaya Köyü’nde pes dedirten bir olay yaşandı. 3 ila 10 yaşlarındaki dört çocuğun üvey anne ve üvey ağabeyleri tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, görüntülerde, çocukların ağabeyleri olduğu iddia edilen bir kişinin “Benim keçilerim nasıl ayakları çamur oluyorsa onlar da onun pisliğini yesin” diyerek çocuklara hayvan dışkısı yedirmeye zorladığı duyuluyor.
Bakanlık harekete geçti, çocukları koruma altına aldı
Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'Diyarbakır’da kan donduran iddia: 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildi' şeklinde yer bulan paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama yapılması uygun görüldüğü belirtilerek, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.