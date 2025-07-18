https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/yunus-emre-enstitusu-baskani-seref-ates-tutuklandi--1097991452.html

Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Sputnik Türkiye

Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T16:41+0300

2025-07-18T16:41+0300

2025-07-18T16:44+0300

türki̇ye

şeref ateş

yunus emre enstitüsü

esenboğa havalimanı

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0a/1050656917_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_bf89c22f2e1f494103b67f006c292f76.jpg

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.Havalimanında gözaltına alınmıştı"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yunus-emre-enstitusunun-eski-baskani-esenboga-havalimaninda-gozaltina-alindi-1097959369.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeref ateş