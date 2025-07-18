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Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
şeref ateş
yunus emre enstitüsü
esenboğa havalimanı
tutuklama
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Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.Havalimanında gözaltına alınmıştı"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yunus-emre-enstitusunun-eski-baskani-esenboga-havalimaninda-gozaltina-alindi-1097959369.html
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şeref ateş
şeref ateş

Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

16:41 18.07.2025 (güncellendi: 16:44 18.07.2025)
© Fotoğraf : Yunus Emre EnstitüsüŞeref Ateş
Şeref Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
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Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.
Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Havalimanında gözaltına alınmıştı

"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Şeref Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
TÜRKİYE
Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı
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