https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/yunus-emre-enstitusu-baskani-seref-ates-tutuklandi--1097991452.html
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T16:41+0300
2025-07-18T16:41+0300
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türki̇ye
şeref ateş
yunus emre enstitüsü
esenboğa havalimanı
tutuklama
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Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.Havalimanında gözaltına alınmıştı"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yunus-emre-enstitusunun-eski-baskani-esenboga-havalimaninda-gozaltina-alindi-1097959369.html
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şeref ateş
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
16:41 18.07.2025 (güncellendi: 16:44 18.07.2025)
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.
Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı.
Havalimanında gözaltına alınmıştı
"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.