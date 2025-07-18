https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/yumurta-satisinda-yeni-donem-son-tuketim-tarihi-ibaresi-kaldirildi-1097990195.html
Yumurta satışında yeni dönem: 'Son tüketim tarihi' ibaresi kaldırıldı
Yumurta satışında yeni dönem: 'Son tüketim tarihi' ibaresi kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralık yumurtalarda “son tüketim tarihi” ibaresini “tavsiye edilen tüketim tarihi” ile değiştirerek yumurta israfını azaltmayı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T16:05+0300
2025-07-18T16:05+0300
2025-07-18T16:05+0300
türki̇ye
yumurta
son kullanma tarihi
tavsiye edilen tüketim tarihi
tett (tavsiye edilen tüketim tarihi)
tüketici
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Türkiye’de sofralık yumurtaya ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta israfını azaltmak amacıyla “son tüketim tarihi” ifadesini “tavsiye edilen tüketim tarihi” olarak değiştirdi. Bu kararla, milyonlarca yumurtanın çöpe gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği kapsamında yapıldı. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanan tebliğe göre artık sofralık yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi 21 günden 28 güne çıkarıldı.❗ 28 günden sonra sofralık olarak satılamayacakYumurta, yumurtlandığı tarihten sonra 28 gün boyunca sofralık olarak satılabilecek. Bu sürenin ardından doğrudan sofralık olarak satışı yapılamayacak ancak yumurta ürünleri üretiminde kullanılabilecek.Ekstra taze ibaresin dikkatAyrıca, “ekstra taze” olarak satışa sunulan yumurtaların yumurtlamadan sonraki 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale getirildi.Sınıflandırma, işaretleme ve paketleme işlemi 10 gün içinde yapılmayan yumurtalar, sofralık olarak piyasaya sürülemeyecek.🥚 “B sınıfı yumurta” tanımı netleştiYumurta ürünleri üretimine gönderilen yumurtaların, yalnızca onaylı gıda işletmelerine verilmesi sağlanacak. Bu kapsamda “B sınıfı yumurta” ifadesi daha açık hale getirilerek, “B sınıfı yumurta gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır” şeklinde değiştirildi.🐔 “Free range” tanımına da açıklık getirildiDüzenlemeyle birlikte “free range (açık dolaşıma erişim)” ifadesi de daha anlaşılır hale getirildi. Yeni metinde bu terim artık “açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik” olarak geçiyor.Mevcut yumurta üreticilerine 31 Aralık 2025’e kadar uyum süresi tanındı.🛡️ Güvenilir gıda için mevzuat güncelleniyorTarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesi, tüketici bilincinin artırılması ve güvenilir gıdaya erişim için mevzuat çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi. Türk Gıda Kodeksi kapsamında mevzuat çalışmalarına kararlıkla devam edeceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html
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yumurta israfı, yumurta son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, sofralık yumurta düzenleme, tarım bakanlığı yumurta kararı, yumurta raf ömrü, b sınıfı yumurta nedir, ekstra taze yumurta, free range yumurta, yumurta gıda kodeksi, yumurta tebliği değişikliği, yumurta tarihi uzadı mı, yumurta 28 gün, gıda israfı önlemleri, resmi gazete yumurta kararı
yumurta israfı, yumurta son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, sofralık yumurta düzenleme, tarım bakanlığı yumurta kararı, yumurta raf ömrü, b sınıfı yumurta nedir, ekstra taze yumurta, free range yumurta, yumurta gıda kodeksi, yumurta tebliği değişikliği, yumurta tarihi uzadı mı, yumurta 28 gün, gıda israfı önlemleri, resmi gazete yumurta kararı
Yumurta satışında yeni dönem: 'Son tüketim tarihi' ibaresi kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralık yumurtalarda “son tüketim tarihi” ibaresini “tavsiye edilen tüketim tarihi” ile değiştirerek yumurta israfını azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenlemeyle sofralık yumurtanın, yumurtalama tarihinden itibaren tüketiciye ulaştırılma süresi de 21 günden, 28 güne çıkarıldı.
Türkiye’de sofralık yumurtaya ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta israfını azaltmak amacıyla “son tüketim tarihi” ifadesini “tavsiye edilen tüketim tarihi” olarak değiştirdi. Bu kararla, milyonlarca yumurtanın çöpe gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği kapsamında yapıldı. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanan tebliğe göre artık sofralık yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi 21 günden 28 güne çıkarıldı.
❗ 28 günden sonra sofralık olarak satılamayacak
Yumurta, yumurtlandığı tarihten sonra 28 gün boyunca sofralık olarak satılabilecek. Bu sürenin ardından doğrudan sofralık olarak satışı yapılamayacak ancak yumurta ürünleri üretiminde kullanılabilecek.
Ekstra taze ibaresin dikkat
Ayrıca, “ekstra taze” olarak satışa sunulan yumurtaların yumurtlamadan sonraki 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale getirildi.
Sınıflandırma, işaretleme ve paketleme işlemi 10 gün içinde yapılmayan yumurtalar, sofralık olarak piyasaya sürülemeyecek.
🥚 “B sınıfı yumurta” tanımı netleşti
Yumurta ürünleri üretimine gönderilen yumurtaların, yalnızca onaylı gıda işletmelerine verilmesi sağlanacak. Bu kapsamda “B sınıfı yumurta” ifadesi daha açık hale getirilerek, “B sınıfı yumurta gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır” şeklinde değiştirildi.
🐔 “Free range” tanımına da açıklık getirildi
Düzenlemeyle birlikte “free range (açık dolaşıma erişim)” ifadesi de daha anlaşılır hale getirildi. Yeni metinde bu terim artık “açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik” olarak geçiyor.
Mevcut yumurta üreticilerine 31 Aralık 2025’e kadar uyum süresi tanındı.
🛡️ Güvenilir gıda için mevzuat güncelleniyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesi, tüketici bilincinin artırılması ve güvenilir gıdaya erişim için mevzuat çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi. Türk Gıda Kodeksi kapsamında mevzuat çalışmalarına kararlıkla devam edeceğini bildirdi.