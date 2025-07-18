https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/yumurta-satisinda-yeni-donem-son-tuketim-tarihi-ibaresi-kaldirildi-1097990195.html

Yumurta satışında yeni dönem: 'Son tüketim tarihi' ibaresi kaldırıldı

Yumurta satışında yeni dönem: 'Son tüketim tarihi' ibaresi kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralık yumurtalarda “son tüketim tarihi” ibaresini “tavsiye edilen tüketim tarihi” ile değiştirerek yumurta israfını azaltmayı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T16:05+0300

2025-07-18T16:05+0300

2025-07-18T16:05+0300

türki̇ye

yumurta

son kullanma tarihi

tavsiye edilen tüketim tarihi

tett (tavsiye edilen tüketim tarihi)

tüketici

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Türkiye’de sofralık yumurtaya ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta israfını azaltmak amacıyla “son tüketim tarihi” ifadesini “tavsiye edilen tüketim tarihi” olarak değiştirdi. Bu kararla, milyonlarca yumurtanın çöpe gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği kapsamında yapıldı. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanan tebliğe göre artık sofralık yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi 21 günden 28 güne çıkarıldı.❗ 28 günden sonra sofralık olarak satılamayacakYumurta, yumurtlandığı tarihten sonra 28 gün boyunca sofralık olarak satılabilecek. Bu sürenin ardından doğrudan sofralık olarak satışı yapılamayacak ancak yumurta ürünleri üretiminde kullanılabilecek.Ekstra taze ibaresin dikkatAyrıca, “ekstra taze” olarak satışa sunulan yumurtaların yumurtlamadan sonraki 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale getirildi.Sınıflandırma, işaretleme ve paketleme işlemi 10 gün içinde yapılmayan yumurtalar, sofralık olarak piyasaya sürülemeyecek.🥚 “B sınıfı yumurta” tanımı netleştiYumurta ürünleri üretimine gönderilen yumurtaların, yalnızca onaylı gıda işletmelerine verilmesi sağlanacak. Bu kapsamda “B sınıfı yumurta” ifadesi daha açık hale getirilerek, “B sınıfı yumurta gıda sanayisine gönderilir ve kullanılır” şeklinde değiştirildi.🐔 “Free range” tanımına da açıklık getirildiDüzenlemeyle birlikte “free range (açık dolaşıma erişim)” ifadesi de daha anlaşılır hale getirildi. Yeni metinde bu terim artık “açık dolaşım alanına erişim (free range) yetiştiricilik” olarak geçiyor.Mevcut yumurta üreticilerine 31 Aralık 2025’e kadar uyum süresi tanındı.🛡️ Güvenilir gıda için mevzuat güncelleniyorTarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesi, tüketici bilincinin artırılması ve güvenilir gıdaya erişim için mevzuat çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi. Türk Gıda Kodeksi kapsamında mevzuat çalışmalarına kararlıkla devam edeceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html

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