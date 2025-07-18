https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynanin-peru-buyukelciligi-ukrayna-ordusu-icin-parali-asker-topluyor-1097978854.html

Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği, Ukrayna ordusu için paralı asker topluyor

Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği, Ukrayna ordusu için paralı asker topluyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Peru Büyükelçiliği’nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnipropetrovsk Bölgesinde faaliyet gösteren 25. Hava İndirme... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T11:29+0300

2025-07-18T11:29+0300

2025-07-18T11:25+0300

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nikolay tavdumadze

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Sputnik, Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği’nin internet sitesini inceleyerek, Ukrayna ordusu için paralı asker topladığını tespit etti.Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği’nin internet sitesinde, askeri deneyimi olan kişileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Hava İndirme Tugayı'na piyade ve insansız hava aracı operatörü olarak katılmaya davet eden bir portalın bağlantısı yer alıyor.Adaylarda aranan şartlar arasında, “Yüksek düzeyde fiziksel uygunluk ve motivasyon. Askeri deneyim ve drone'larla çalışma deneyimi" yer alıyor.İlanda işe alımın acil olduğu kaydediliyor.Peru Büyükelçiliği aynı zamanda Ukrayna'nın Ekvador ve Kolombiya'daki temsilciliği olarak da hizmet veriyor.Daha önce Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze, Kolombiyalı paralı askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak üzere 50 kişilik gruplar halinde Avrupa'ya gittiğini açıklamıştı. Tavdumadze, Ukrayna özel servislerinin bu Latin Amerika ülkesinden savaş deneyimi olan vatandaşları aktif olarak işe aldığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.

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ukrayna, peru, latin amerika, kolombiya, ekvador, paralı asker, nikolay tavdumadze, ukrayna silahlı kuvvetleri