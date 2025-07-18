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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynanin-peru-buyukelciligi-ukrayna-ordusu-icin-parali-asker-topluyor-1097978854.html
Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği, Ukrayna ordusu için paralı asker topluyor
Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği, Ukrayna ordusu için paralı asker topluyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Peru Büyükelçiliği’nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnipropetrovsk Bölgesinde faaliyet gösteren 25. Hava İndirme... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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latin amerika
kolombiya
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paralı asker
nikolay tavdumadze
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Sputnik, Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği’nin internet sitesini inceleyerek, Ukrayna ordusu için paralı asker topladığını tespit etti.Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği’nin internet sitesinde, askeri deneyimi olan kişileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Hava İndirme Tugayı'na piyade ve insansız hava aracı operatörü olarak katılmaya davet eden bir portalın bağlantısı yer alıyor.Adaylarda aranan şartlar arasında, “Yüksek düzeyde fiziksel uygunluk ve motivasyon. Askeri deneyim ve drone'larla çalışma deneyimi" yer alıyor.İlanda işe alımın acil olduğu kaydediliyor.Peru Büyükelçiliği aynı zamanda Ukrayna'nın Ekvador ve Kolombiya'daki temsilciliği olarak da hizmet veriyor.Daha önce Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze, Kolombiyalı paralı askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak üzere 50 kişilik gruplar halinde Avrupa'ya gittiğini açıklamıştı. Tavdumadze, Ukrayna özel servislerinin bu Latin Amerika ülkesinden savaş deneyimi olan vatandaşları aktif olarak işe aldığını belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/isvecteki-ermeni-diasporasi-karapetyana-yonelik-baski-kabul-edilemez-1097977466.html
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ukrayna, peru, latin amerika, kolombiya, ekvador, paralı asker, nikolay tavdumadze, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, peru, latin amerika, kolombiya, ekvador, paralı asker, nikolay tavdumadze, ukrayna silahlı kuvvetleri

Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği, Ukrayna ordusu için paralı asker topluyor

11:29 18.07.2025
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised BrigadeUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised Brigade
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Ukrayna'nın Peru Büyükelçiliği’nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Dnipropetrovsk Bölgesinde faaliyet gösteren 25. Hava İndirme Tugayı için paralı asker topladığı tespit edildi.
Sputnik, Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği’nin internet sitesini inceleyerek, Ukrayna ordusu için paralı asker topladığını tespit etti.
Ukrayna’nın Peru Büyükelçiliği’nin internet sitesinde, askeri deneyimi olan kişileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Hava İndirme Tugayı'na piyade ve insansız hava aracı operatörü olarak katılmaya davet eden bir portalın bağlantısı yer alıyor.
Adaylarda aranan şartlar arasında, “Yüksek düzeyde fiziksel uygunluk ve motivasyon. Askeri deneyim ve drone'larla çalışma deneyimi" yer alıyor.
İlanda işe alımın acil olduğu kaydediliyor.
Peru Büyükelçiliği aynı zamanda Ukrayna'nın Ekvador ve Kolombiya'daki temsilciliği olarak da hizmet veriyor.
Daha önce Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze, Kolombiyalı paralı askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak üzere 50 kişilik gruplar halinde Avrupa'ya gittiğini açıklamıştı. Tavdumadze, Ukrayna özel servislerinin bu Latin Amerika ülkesinden savaş deneyimi olan vatandaşları aktif olarak işe aldığını belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri top yemi olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.
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