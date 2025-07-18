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Türkiye yarından itibaren kavrulacak: Sıcaklıklar 6-12 derece artacak
Türkiye yarından itibaren kavrulacak: Sıcaklıklar 6-12 derece artacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında artacağını belirtti.
2025-07-18T14:47+0300
2025-07-18T15:09+0300
türki̇ye
murat kurum
meteoroloji genel müdürlüğü
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
hava durumu
sıcak
sıcak hava
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Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların 6-12 derece arasında artmasının beklendiğini belirten Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum herkesi uyardı. Bakan Kurum, özellikle orman yangınlarının önüne geçilmesi için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları söyle olacak; Ankara 37 derece, İstanbul 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece, Şanlıurfa 44 derece.Bakan'dan tedbirli olun uyarısıŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyasından yaptığı uyarıda yarından itibaren etkisini gösterecek sıcaklık artışına karşı uyardı. Bakan Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." dedi. Yarından itibaren 12 derece artacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi (yarın) gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu tarihler arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara 37 derece, İstanbul 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece, Şanlıurfa 44 derece. Meteoroloji’den yapılan uyarıda kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 .00 – 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-gosterecek-1097943518.html
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Türkiye yarından itibaren kavrulacak: Sıcaklıklar 6-12 derece artacak

14:47 18.07.2025 (güncellendi: 15:09 18.07.2025)
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA / Ekber Türkoğlu
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren 6-12 derece arasında artacak.
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların 6-12 derece arasında artmasının beklendiğini belirten Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum herkesi uyardı. Bakan Kurum, özellikle orman yangınlarının önüne geçilmesi için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları söyle olacak; Ankara 37 derece, İstanbul 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece, Şanlıurfa 44 derece.

Bakan'dan tedbirli olun uyarısı

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyasından yaptığı uyarıda yarından itibaren etkisini gösterecek sıcaklık artışına karşı uyardı. Bakan Kurum, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." dedi.

Yarından itibaren 12 derece artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi (yarın) gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Bu tarihler arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara 37 derece, İstanbul 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece, Şanlıurfa 44 derece.
Meteoroloji’den yapılan uyarıda kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 .00 – 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek
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