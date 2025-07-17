Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek
© AA / Umeys Sulejmansıcak hava dalgası
© AA / Umeys Sulejman
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Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceyi gösterecek. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde ise yerel sağanaklar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini belirterek güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir – 38°C – Az bulutlu
Edirne – 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 34°C – Az bulutlu
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Edirne – 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 34°C – Az bulutlu
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 33°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli – 38°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 35°C – Az bulutlu
Denizli – 38°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 35°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 37°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 31°C – Parçalı bulutlu, yarın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 34°C – Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 31°C – Parçalı bulutlu, yarın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 34°C – Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu – 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 37°C – Parçalı bulutlu
Artvin – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 31°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 31°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 37°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin – 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 38°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 37°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin – 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 38°C – Az bulutlu ve açık