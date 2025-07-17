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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-gosterecek-1097943518.html
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. Hava sıcaklıkları 40 dereceye ulaşacak, bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağış bekleniyor
2025-07-17T06:44+0300
2025-07-17T06:44+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini belirterek güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir – 38°C – Az bulutluEdirne – 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluİstanbul – 34°C – Az bulutluKırklareli – 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluEGEAfyonkarahisar – 33°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli – 38°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir – 35°C – Az bulutlu ve açıkMuğla – 35°C – Az bulutluAKDENİZAdana – 37°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 31°C – Parçalı bulutlu, yarın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 33°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 34°C – Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı – 36°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu – 32°C – Parçalı ve az bulutluDüzce – 35°C – Parçalı ve az bulutluSinop – 33°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak – 28°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 37°C – Parçalı bulutluArtvin – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun – 31°C – Parçalı bulutluTrabzon – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 38°C – Parçalı ve az bulutluVan – 27°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 40°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 37°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMardin – 36°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 38°C – Az bulutlu ve açık
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sıcak hava dalgası, meteoroloji uyarısı, hava durumu 17 temmuz 40 derece sıcaklık, güneş çarpması, yerel sağanak yağış, bölgesel hava durumu, sıcaklık rekoru, temmuz 2025 hava durumu, türkiye hava tahmini
sıcak hava dalgası, meteoroloji uyarısı, hava durumu 17 temmuz 40 derece sıcaklık, güneş çarpması, yerel sağanak yağış, bölgesel hava durumu, sıcaklık rekoru, temmuz 2025 hava durumu, türkiye hava tahmini

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek

06:44 17.07.2025
© AA / Umeys Sulejmansıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA / Umeys Sulejman
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Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceyi gösterecek. Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde ise yerel sağanaklar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini belirterek güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Balıkesir – 38°C – Az bulutlu
Edirne – 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 34°C – Az bulutlu
Kırklareli – 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 33°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli – 38°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla – 35°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 37°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 31°C – Parçalı bulutlu, yarın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 34°C – Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı – 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu – 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 37°C – Parçalı bulutlu
Artvin – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 31°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 27°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 37°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin – 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 38°C – Az bulutlu ve açık
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