https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olacak-termometreler-40-dereceyi-gosterecek-1097943518.html

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olacak, termometreler 40 dereceyi gösterecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. Hava sıcaklıkları 40 dereceye ulaşacak, bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağış bekleniyor

2025-07-17T06:44+0300

2025-07-17T06:44+0300

2025-07-17T06:44+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz Perşembe günü hava tahminlerine göre Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasına gireceğini belirterek güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir – 38°C – Az bulutluEdirne – 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluİstanbul – 34°C – Az bulutluKırklareli – 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluEGEAfyonkarahisar – 33°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli – 38°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir – 35°C – Az bulutlu ve açıkMuğla – 35°C – Az bulutluAKDENİZAdana – 37°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 31°C – Parçalı bulutlu, yarın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 33°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 34°C – Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı – 36°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir – 35°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya – 34°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu – 32°C – Parçalı ve az bulutluDüzce – 35°C – Parçalı ve az bulutluSinop – 33°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak – 28°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 37°C – Parçalı bulutluArtvin – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun – 31°C – Parçalı bulutluTrabzon – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 38°C – Parçalı ve az bulutluVan – 27°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 40°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 37°C – Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMardin – 36°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 38°C – Az bulutlu ve açık

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