https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/tunc-soyer-ve-senol-aslanoglu-dahil-65-kisi-icin-45-yila-kadar-hapis-talebi-1097976303.html

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu dahil 65 kişi için 45 yıla kadar hapis talebi

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu dahil 65 kişi için 45 yıla kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski başkan Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 65 kişi için... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T09:44+0300

2025-07-18T09:44+0300

2025-07-18T09:49+0300

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i̇zmir

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i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İZBETON yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 11 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada, sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl ile 45 yıl arasında hapis cezaları talep edildi.Usulsüzlük i̇ddiaları i̇nşaat projelerinde yoğunlaştıİddianamede, İzmir’in çeşitli bölgelerinde yürütülen kat karşılığı inşaat projelerinde ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtildi. Özellikle Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi, Karabağlar 3. ve 4. Etap projelerinde yaşanan süreçlerde yapılan suç duyuruları üzerine harekete geçildiği ifade edildi.449 mağdur, 7 şikayetçi, 5 kamu kurumu etkilendiSoruşturmada, 449 mağdur, 7 resmi şikayetçi, ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi birçok kamu kurumu suçtan zarar gören taraf olarak belirlendi. Bu yönüyle dava, sadece yerel değil, merkezi idarenin de yakından ilgilendiği bir dosya haline geldi.İddianamede, şüphelilerin kamu kurumu, siyasi parti, dernek ve vakıf gibi tüzel kişilikleri araç olarak kullandıkları belirtilerek şu ifadeye yer verildi:“Sanıkların iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları tespit edilmiştir.”Ne olmuştu?İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2024 tarihinde, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen projelerde taşeron firmalar aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Süreçte, Sayıştay denetim raporları, mülkiye müfettişi incelemeleri ve bilirkişi raporları esas alındı. Soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 60 kişi tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ibbye-yonelik-sorusturma-kapsaminda-18-kisiye-gozalti-karari-verildi-1097972814.html

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