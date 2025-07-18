https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ibbye-yonelik-sorusturma-kapsaminda-18-kisiye-gozalti-karari-verildi-1097972814.html

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişiye gözaltı kararı verildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişiye gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi için bu sabah gözaltı kararı verdiğini duyurdu. 14 kişinin gözaltına... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T08:08+0300

2025-07-18T08:08+0300

2025-07-18T09:43+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada "soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi" denildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/falaaddin-ve-binnaz-fal-uygulamalarinin-sahibi-icin-gozalti-karari-1097921121.html

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı