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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişiye gözaltı kararı verildi
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişiye gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi için bu sabah gözaltı kararı verdiğini duyurdu. 14 kişinin gözaltına... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T08:08+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada "soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi" denildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/falaaddin-ve-binnaz-fal-uygulamalarinin-sahibi-icin-gozalti-karari-1097921121.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişiye gözaltı kararı verildi

08:08 18.07.2025 (güncellendi: 09:43 18.07.2025)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 kişi için bu sabah gözaltı kararı verdiğini duyurdu. 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
Yapılan açıklamada "soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi" denildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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