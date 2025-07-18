Tuğba Özay: "İklim kanunu ileride ülkemize büyük zararlar verecek"
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Müzisyen Tuğba Özay, Radyo Sputnik’te Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu.
Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu olan Tuğba Özay, toplumsal olaylara karşı duyarsız kalamadığını dile getirdi.
Özay, şunları söyledi:
İklim kanunuyla ilgili farkındalık yaratmak istiyorum çünkü bu yasa ileride ülkemize çok büyük zararlar verecek. Vatan, millet ve devlet kavramları benim için siyasetin çok ötesindedir. Hükümetler değişebilir ama bu değerler kalıcıdır.
İklim kanununa yönelik itirazlarını uzun süredir kamuoyuyla paylaştığını belirten Özay, şöyle konuştu:
Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığım açık mektup bir gün çok daha değerli ve anlamlı hâle gelecek. Bu mektupla tarih yazacağımıza inanıyorum” dedi. Kanunun içeriğinin hâlâ geniş kesimlerce anlaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde gazeteci İsmail Saymaz’ı aradım. Bu konuda destek rica ettim. Telefonda çok sıcak bir karşılama oldu ama sonra telefon kapandı ve o günden beri ulaşamıyorum. Saygı duyduğum bir gazeteci ama konuyla ilgilenmedi. Benimle değil, konunun kendisiyle ilgilenmedi. Bu tavrın yalnızca bir kişiye değil, genel bir ilgisizliğe işaret ediyor. İklim kanununun içeriğini insanlar bilmiyor. Bu durum beni rahatsız ediyor çünkü kamuoyu bilinçsiz bırakılıyor.
Tuğba Özay, iklim kanununun yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik etkileri olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yarın öbür gün seyahat özgürlüğün kısıtlanacak, gıdana kota gelecek, su kullanımına sınırlama getirilecek. İnsanların banka hesaplarına bile müdahale edilebilecek bir sistem kuruluyor. Bu konuda gazetecilerin ve kamuoyunun daha duyarlı olması gerekiyor. Yakın zamanda bir duruşma sırasında gazeteci Emrullah Erdinç ile karşılaştım. İklim kanunuyla ilgili daha çok destek beklediğimi söyledim. Konunun içeriğini bilmediğini söyledi. Bu, toplumun genelinde de böyle. Kimse bu yasanın aslında neyi içerdiğini bilmiyor. Oysa bu, geleceğimizi doğrudan ilgilendiren bir mesele. Bu konudaki mücadelemde yalnız değilim. Toplumun giderek artan bir kesimi iklim kanununa ‘hayır’ diyor. Topluma yön veren kişilerin bu konularda susmaması gerek. Bizler milyonlara ulaşabiliyoruz, bu gücü doğru kullanmak zorundayız.