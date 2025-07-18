Tuğba Özay: "İklim kanunu ileride ülkemize büyük zararlar verecek"

Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığım açık mektup bir gün çok daha değerli ve anlamlı hâle gelecek. Bu mektupla tarih yazacağımıza inanıyorum” dedi. Kanunun içeriğinin hâlâ geniş kesimlerce anlaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde gazeteci İsmail Saymaz’ı aradım. Bu konuda destek rica ettim. Telefonda çok sıcak bir karşılama oldu ama sonra telefon kapandı ve o günden beri ulaşamıyorum. Saygı duyduğum bir gazeteci ama konuyla ilgilenmedi. Benimle değil, konunun kendisiyle ilgilenmedi. Bu tavrın yalnızca bir kişiye değil, genel bir ilgisizliğe işaret ediyor. İklim kanununun içeriğini insanlar bilmiyor. Bu durum beni rahatsız ediyor çünkü kamuoyu bilinçsiz bırakılıyor.