https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trumptan-epstein-belgeleri-icin-beklenmedik-talep-tum-deliller-aciklansin-1097990395.html

Trump’tan Epstein belgeleri i̇çin beklenmedik talep: Tüm deliller açıklansın

Trump’tan Epstein belgeleri i̇çin beklenmedik talep: Tüm deliller açıklansın

Sputnik Türkiye

Trump, Epstein belgeleriyle ilgili sert çıktı: "Tüm büyük jüri belgeleri açıklansın." WSJ’ye dava açacağını duyurdu. Peki mektup gerçekten Trump’a mı ait?

2025-07-18T15:55+0300

2025-07-18T15:55+0300

2025-07-18T15:56+0300

dünya

jeffrey epstein

donald trump

pam bondi

abd

manhattan

wall street journal (wsj)

wall street journal

truth social

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ABD eski Başkanı Donald Trump, adının cinsel suçlarla bağlantılı milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendirildiği iddialara sert yanıt verdi. Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan habere göre, Ghislaine Maxwell'in 2003 yılında Epstein için hazırladığı doğum günü albümünde Trump’ın imzasının bulunduğu bir mesaj yer aldı. Haberde, mektubun çıplak bir kadın figürüyle süslendiği ve "Her günün bir başka güzel sır olması dileğiyle..." ifadesiyle sona erdiği ileri sürüldü.Trump ise söz konusu mektubun sahte olduğunu savunarak, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada WSJ'yi “yalan haber” yaymakla suçladı ve Rupert Murdoch’a dava açacağını duyurdu.Trump’tan Adalet Bakanlığı’na talimatTrump, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirterek, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye çağrıda bulundu. Eski başkan, “Jeffrey Epstein ile ilgili tüm büyük jüri ifadeleri ve belgeler, mahkeme onayıyla birlikte kamuoyuna açıklanmalı” dedi.Pam Bondi ise Trump’ın talebine Twitter üzerinden yanıt verdi:WSJ’ye dava hazırlığıTrump, Rupert Murdoch ve Wall Street Journal editörü Emma Tucker’ı bilgilendirdiklerini, ancak gazetenin “iftira niteliğinde ve sahte” haberle yayıma devam ettiğini söyledi. Trump, Truth Social'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Epstein vakası neden hala gündemde?Jeffrey Epstein, 2019 yılında Manhattan’daki cezaevinde ölü bulunmuştu. Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, davası sürerken yaşamını yitirmişti. Ölümü hâlâ birçok komplo teorisine konu olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trumpin-saglik-durumu-gundemde-bacaklarindaki-sislik-ve-morluklarin-nedeni-aciklandi-1097990006.html

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