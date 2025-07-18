https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trumptan-epstein-belgeleri-icin-beklenmedik-talep-tum-deliller-aciklansin-1097990395.html
Trump’tan Epstein belgeleri i̇çin beklenmedik talep: Tüm deliller açıklansın
Trump’tan Epstein belgeleri i̇çin beklenmedik talep: Tüm deliller açıklansın
Sputnik Türkiye
Trump, Epstein belgeleriyle ilgili sert çıktı: "Tüm büyük jüri belgeleri açıklansın." WSJ’ye dava açacağını duyurdu. Peki mektup gerçekten Trump’a mı ait?
2025-07-18T15:55+0300
2025-07-18T15:55+0300
2025-07-18T15:56+0300
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ABD eski Başkanı Donald Trump, adının cinsel suçlarla bağlantılı milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendirildiği iddialara sert yanıt verdi. Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan habere göre, Ghislaine Maxwell'in 2003 yılında Epstein için hazırladığı doğum günü albümünde Trump’ın imzasının bulunduğu bir mesaj yer aldı. Haberde, mektubun çıplak bir kadın figürüyle süslendiği ve "Her günün bir başka güzel sır olması dileğiyle..." ifadesiyle sona erdiği ileri sürüldü.Trump ise söz konusu mektubun sahte olduğunu savunarak, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada WSJ'yi “yalan haber” yaymakla suçladı ve Rupert Murdoch’a dava açacağını duyurdu.Trump’tan Adalet Bakanlığı’na talimatTrump, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirterek, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye çağrıda bulundu. Eski başkan, “Jeffrey Epstein ile ilgili tüm büyük jüri ifadeleri ve belgeler, mahkeme onayıyla birlikte kamuoyuna açıklanmalı” dedi.Pam Bondi ise Trump’ın talebine Twitter üzerinden yanıt verdi:WSJ’ye dava hazırlığıTrump, Rupert Murdoch ve Wall Street Journal editörü Emma Tucker’ı bilgilendirdiklerini, ancak gazetenin “iftira niteliğinde ve sahte” haberle yayıma devam ettiğini söyledi. Trump, Truth Social'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Epstein vakası neden hala gündemde?Jeffrey Epstein, 2019 yılında Manhattan’daki cezaevinde ölü bulunmuştu. Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, davası sürerken yaşamını yitirmişti. Ölümü hâlâ birçok komplo teorisine konu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trumpin-saglik-durumu-gundemde-bacaklarindaki-sislik-ve-morluklarin-nedeni-aciklandi-1097990006.html
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Trump’tan Epstein belgeleri i̇çin beklenmedik talep: Tüm deliller açıklansın
15:55 18.07.2025 (güncellendi: 15:56 18.07.2025)
Donald Trump, adının Epstein belgelerinde geçtiği iddialarına sert tepki gösterdi. ABD Adalet Bakanı'na seslenen Trump, Epstein davasıyla ilgili tüm büyük jüri ifadelerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Tartışmalı mektup iddialarına yanıt ise gecikmedi.
ABD eski Başkanı Donald Trump, adının cinsel suçlarla bağlantılı milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendirildiği iddialara sert yanıt verdi. Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan habere göre, Ghislaine Maxwell'in 2003 yılında Epstein için hazırladığı doğum günü albümünde Trump’ın imzasının bulunduğu bir mesaj yer aldı. Haberde, mektubun çıplak bir kadın figürüyle süslendiği ve "Her günün bir başka güzel sır olması dileğiyle..." ifadesiyle sona erdiği ileri sürüldü.
Trump ise söz konusu mektubun sahte olduğunu savunarak, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada WSJ'yi “yalan haber” yaymakla suçladı ve Rupert Murdoch’a dava açacağını duyurdu.
Trump’tan Adalet Bakanlığı’na talimat
Trump, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirterek, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye çağrıda bulundu. Eski başkan, “Jeffrey Epstein ile ilgili tüm büyük jüri ifadeleri ve belgeler, mahkeme onayıyla birlikte kamuoyuna açıklanmalı” dedi.
Pam Bondi ise Trump’ın talebine Twitter üzerinden yanıt verdi:
“Başkan Trump—mahkemeye başvurmaya hazırız, yarın transkriptlerin açılması için adım atacağız.”
Trump, Rupert Murdoch ve Wall Street Journal editörü Emma Tucker’ı bilgilendirdiklerini, ancak gazetenin “iftira niteliğinde ve sahte” haberle yayıma devam ettiğini söyledi. Trump, Truth Social'daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“WSJ’nin yayımladığı mektup sahte. Murdoch ve editör Tucker uyarıldı ama dikkate almadılar. Basın, artık gerçekle hareket etmeyi öğrenmeli.”
Epstein vakası neden hala gündemde?
Jeffrey Epstein, 2019 yılında Manhattan’daki cezaevinde ölü bulunmuştu. Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Epstein, davası sürerken yaşamını yitirmişti. Ölümü hâlâ birçok komplo teorisine konu olmaya devam ediyor.