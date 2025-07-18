https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trumpin-saglik-durumu-gundemde-bacaklarindaki-sislik-ve-morluklarin-nedeni-aciklandi-1097990006.html
Trump’ın sağlık durumu gündemde: Bacaklarındaki şişlik ve morlukların nedeni açıklandı
Trump’ın sağlık durumu gündemde: Bacaklarındaki şişlik ve morlukların nedeni açıklandı
Sputnik Türkiye
Donald Trump’ın elindeki morluklar ve ayak bileklerindeki şişlikler endişeye neden olmuştu. Beyaz Saray, eski başkanın kronik venöz yetmezlik hastalığına... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T15:53+0300
2025-07-18T15:53+0300
2025-07-18T15:53+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyunda tartışma yaratan morluk ve şişlik görüntülerinin ardından, Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama geldi. Trump’a, bacaklardaki damarların işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konuldu.Morluklar, şişlikler ve şüpheler2024 seçim kampanyasından bu yana Trump’ın sağ elinde görülen büyük morluk, destekçilerin dikkatini çekmişti. Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı görüşmede bu morluk tekrar kameralara yansıdı. Mart ve Nisan aylarında da elindeki ve bacaklarındaki renk değişimleri gözlemlendi.Geçtiğimiz günlerde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Trump’ın ayak bileklerinde belirgin şişlikler görülünce, kamuoyundaki sağlık endişeleri yeniden alevlendi.Beyaz Saray i̇lk kez açıkladıTrump’ın basın sözcüsü Karoline Leavitt, 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, eski başkanın doktoru tarafından yapılan tetkiklerde kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konduğunu duyurdu.“Trump’ın damarlarında pıhtılaşma ya da arteriyel bir sorun yok. Yapılan kan testleri ve kalp tetkikleri tamamen normal çıktı,” dedi Leavitt.Trump’ın sağ elinin arkasında görülen morlukların ise yapılan kan testlerine göre ciddi bir sağlık riski taşımadığı belirtildi.CVI nedir? Kimlerde görülür?Cleveland Clinic’e göre, kronik venöz yetmezlik, bacaklardaki damar kapakçıklarının bozulması sonucu kanın geriye kaçmasıyla oluşur. Bu durum, zamanla şişlik, damar çatlaması ve açık yaralara yol açabilir.Hastalık genellikle 50 yaş üzeri bireylerde görülür. Tedavi yöntemleri arasında kompresyon çorapları, düzenli egzersiz, bacakları yukarıda tutma, kiloyu kontrol altında tutma ve ileri durumlarda cerrahi müdahaleler bulunur.Trump'ın genel sağlık durumuLeavitt’in aktardığına göre Trump, şikayetlerine rağmen ağrı hissetmediğini ve genel sağlık durumunun “mükemmel” olduğunu ifade etti. Yetkililer, mevcut bulguların Trump’ın günlük yaşamını olumsuz etkilemediğini vurguladı.
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fifa, cleveland, donald trump, karoline leavitt, dünya kupası, sağlık, hasta, ağır hasta
Trump’ın sağlık durumu gündemde: Bacaklarındaki şişlik ve morlukların nedeni açıklandı
Donald Trump’ın elindeki morluklar ve ayak bileklerindeki şişlikler endişeye neden olmuştu. Beyaz Saray, eski başkanın kronik venöz yetmezlik hastalığına yakalandığını açıkladı. İşte Trump’ın sağlık durumu ve teşhisin detayları…
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyunda tartışma yaratan morluk ve şişlik görüntülerinin ardından, Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama geldi. Trump’a, bacaklardaki damarların işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konuldu.
Morluklar, şişlikler ve şüpheler
2024 seçim kampanyasından bu yana Trump’ın sağ elinde görülen büyük morluk, destekçilerin dikkatini çekmişti. Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı görüşmede bu morluk tekrar kameralara yansıdı. Mart ve Nisan aylarında da elindeki ve bacaklarındaki renk değişimleri gözlemlendi.
Geçtiğimiz günlerde FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Trump’ın ayak bileklerinde belirgin şişlikler görülünce, kamuoyundaki sağlık endişeleri yeniden alevlendi.
Beyaz Saray i̇lk kez açıkladı
Trump’ın basın sözcüsü Karoline Leavitt, 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, eski başkanın doktoru tarafından yapılan tetkiklerde kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konduğunu duyurdu.
“Trump’ın damarlarında pıhtılaşma ya da arteriyel bir sorun yok. Yapılan kan testleri ve kalp tetkikleri tamamen normal çıktı,” dedi Leavitt.
Trump’ın sağ elinin arkasında görülen morlukların ise yapılan kan testlerine göre ciddi bir sağlık riski taşımadığı belirtildi.
CVI nedir? Kimlerde görülür?
Cleveland Clinic’e göre, kronik venöz yetmezlik, bacaklardaki damar kapakçıklarının bozulması sonucu kanın geriye kaçmasıyla oluşur. Bu durum, zamanla şişlik, damar çatlaması ve açık yaralara yol açabilir.
Hastalık genellikle 50 yaş üzeri bireylerde görülür. Tedavi yöntemleri arasında kompresyon çorapları, düzenli egzersiz, bacakları yukarıda tutma, kiloyu kontrol altında tutma ve ileri durumlarda cerrahi müdahaleler bulunur.
Trump'ın genel sağlık durumu
Leavitt’in aktardığına göre Trump, şikayetlerine rağmen ağrı hissetmediğini ve genel sağlık durumunun “mükemmel” olduğunu ifade etti. Yetkililer, mevcut bulguların Trump’ın günlük yaşamını olumsuz etkilemediğini vurguladı.