https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/epstein-videosunda-kaybolan-60-saniye-gerilimi-fbi-ust-duzey-ismi-istifayi-dusunuyor-1097842567.html
Epstein videosunda ‘kaybolan 60 saniye’ gerilimi: 'FBI üst düzey ismi istifayı düşünüyor'
Epstein videosunda ‘kaybolan 60 saniye’ gerilimi: 'FBI üst düzey ismi istifayı düşünüyor'
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yapılan ortak açıklamada Jeffrey Epstein’in 'müşteri listesinin' olmadığı belirtilirken milyarderin cezaevindeki... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T17:05+0300
2025-07-12T17:05+0300
2025-07-12T17:05+0300
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Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır süren tartışmalara bir yenisi eklendi. ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) ve FBI geçtiğimiz günlerde yayımladığı Epstein’ın hücresine ait cezaevi kamerası görüntülerinde, tam gece yarısına denk gelen 60 saniyelik bir eksiklik olduğu ortaya çıktı.Görüntüleri inceleyen uzmanlar, videonun ‘ham kayıt’ olarak sunulmasına rağmen dosya birleştirmeleri ve düzenleme izleri taşıdığını belirtti. Özellikle 23:59:00 ile 23:59:59 arasındaki bölümün tamamen kayıp olması, sosyal medyada ve ABD basınında büyük tepki çekti.FBI Direktör Yardımcısı Dan Bongino’nun, eksik kayıt nedeniyle istifayı düşündüğü iddia edildi. Bongino’nun, görüntülerin dosya işaretlerine bakıldığında defalarca işlendiğini ve bu haliyle ‘ham kayıt’ denmesinin doğru olmadığını savunduğu belirtiliyor. Beyaz Saray’da ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile sert bir görüşme yaptığı da ABD basınında yer alan iddialardan.Bondi ise teknik ekibin raporlarına dayanarak eksik bir dakikanın cezaevi kamera sistemlerinin gece yarısı otomatik sıfırlanmasından kaynaklandığını öne sürdü. Ancak Wired gibi teknoloji yayınları, videonun metadata bilgilerinde yapılan düzenlemelerin bu açıklamayla çeliştiğini yazdı.2019 yılına ait video görüntüleri ilk defa kamuoyuna sunulduSöz konusu görüntüler, Epstein’ın hücresinde ölü bulunduğu 2019 yılındaki olayın ardından kamuoyuna ilk kez bu kadar uzun kesintisiz şekilde sunulmuştu. Ancak yeni tartışma, Epstein’ın ölümünün gerçekten intihar olup olmadığına dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.ABD’de hükümet karşıtları, kayıp dakikanın örtbas girişimi olduğunu savunuyor. Öte yandan, Epstein davasına dair müşteri listesi ve bağlantılar hakkındaki spekülasyonlar da kayıp dakika tartışmasıyla birlikte yeniden alevlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abd-adalet-bakanligi-jeffrey-epsteinin-musteri-listesi-olmadigi-acikladi-elon-musk-tepki-gosterdi-1097688728.html
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abd, jeffrey epstein, pam bondi, fbi, abd adalet bakanlığı
abd, jeffrey epstein, pam bondi, fbi, abd adalet bakanlığı
Epstein videosunda ‘kaybolan 60 saniye’ gerilimi: 'FBI üst düzey ismi istifayı düşünüyor'
ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yapılan ortak açıklamada Jeffrey Epstein’in 'müşteri listesinin' olmadığı belirtilirken milyarderin cezaevindeki görüntüleri de yayınlanmıştı. Videodaki bir dakikalık eksiklik, FBI yönetiminde sarsıntıya yol açtı. Videonun düzenlendiği iddiaları ortalığı karıştırdı.
Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır süren tartışmalara bir yenisi eklendi. ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) ve FBI geçtiğimiz günlerde yayımladığı Epstein’ın hücresine ait cezaevi kamerası görüntülerinde, tam gece yarısına denk gelen 60 saniyelik bir eksiklik olduğu ortaya çıktı.
Görüntüleri inceleyen uzmanlar, videonun ‘ham kayıt’ olarak sunulmasına rağmen dosya birleştirmeleri ve düzenleme izleri taşıdığını belirtti. Özellikle 23:59:00 ile 23:59:59 arasındaki bölümün tamamen kayıp olması, sosyal medyada ve ABD basınında büyük tepki çekti.
FBI Direktör Yardımcısı Dan Bongino’nun, eksik kayıt nedeniyle istifayı düşündüğü iddia edildi. Bongino’nun, görüntülerin dosya işaretlerine bakıldığında defalarca işlendiğini ve bu haliyle ‘ham kayıt’ denmesinin doğru olmadığını savunduğu belirtiliyor. Beyaz Saray’da ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile sert bir görüşme yaptığı da ABD basınında yer alan iddialardan.
Bondi ise teknik ekibin raporlarına dayanarak eksik bir dakikanın cezaevi kamera sistemlerinin gece yarısı otomatik sıfırlanmasından kaynaklandığını öne sürdü. Ancak Wired gibi teknoloji yayınları, videonun metadata bilgilerinde yapılan düzenlemelerin bu açıklamayla çeliştiğini yazdı.
2019 yılına ait video görüntüleri ilk defa kamuoyuna sunuldu
Söz konusu görüntüler, Epstein’ın hücresinde ölü bulunduğu 2019 yılındaki olayın ardından kamuoyuna ilk kez bu kadar uzun kesintisiz şekilde sunulmuştu. Ancak yeni tartışma, Epstein’ın ölümünün gerçekten intihar olup olmadığına dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.
ABD’de hükümet karşıtları, kayıp dakikanın örtbas girişimi olduğunu savunuyor. Öte yandan, Epstein davasına dair müşteri listesi ve bağlantılar hakkındaki spekülasyonlar da kayıp dakika tartışmasıyla birlikte yeniden alevlendi.