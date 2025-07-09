https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-brezilyaya-yuzde-50-gumruk-vergisi-getirdi-1097757010.html

Trump, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi

Trump, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan yapılan ithalata yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Jair Bolsonaro’ya... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T23:54+0300

2025-07-09T23:54+0300

2025-07-09T23:54+0300

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ABD Başkanı Trump, Bolsonaro davası ve ticaret dengesizliği gerekçesiyle Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.Trump, iki ülke arasındaki ticaretin 'çok adaletsiz' olduğunu vurgulayarak, mevcut ilişkiyi 'karşılıklılıktan uzak' olarak nitelendirdi.Trump ayrıca, ABD’nin Brezilya’ya karşı potansiyel adaletsiz ticaret uygulamalarını araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya gönderdiği ve sosyal medyada paylaştığı mektupta Trump, bu soruşturmanın Amerikan şirketlerinin dijital ticaret faaliyetlerine yönelik Brezilya’nın 'sürekli saldırıları' nedeniyle açıldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html

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brezilya, abd, tarife, gümrük tarifesi, donald trump, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi