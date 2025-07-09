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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-brezilyaya-yuzde-50-gumruk-vergisi-getirdi-1097757010.html
Trump, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi
Trump, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan yapılan ithalata yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Jair Bolsonaro’ya... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T23:54+0300
2025-07-09T23:54+0300
dünya
brezilya
abd
tarife
gümrük tarifesi
donald trump
gümrük
gümrük bölgesi
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Trump, Bolsonaro davası ve ticaret dengesizliği gerekçesiyle Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.Trump, iki ülke arasındaki ticaretin 'çok adaletsiz' olduğunu vurgulayarak, mevcut ilişkiyi 'karşılıklılıktan uzak' olarak nitelendirdi.Trump ayrıca, ABD’nin Brezilya’ya karşı potansiyel adaletsiz ticaret uygulamalarını araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya gönderdiği ve sosyal medyada paylaştığı mektupta Trump, bu soruşturmanın Amerikan şirketlerinin dijital ticaret faaliyetlerine yönelik Brezilya’nın 'sürekli saldırıları' nedeniyle açıldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-7-ulkeye-yonelik-tarife-mektubu-paylasti-tarifeler-1-agustostan-itibaren-uygulanacak-1097754767.html
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brezilya, abd, tarife, gümrük tarifesi, donald trump, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi
brezilya, abd, tarife, gümrük tarifesi, donald trump, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi

Trump, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi

23:54 09.07.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan yapılan ithalata yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Jair Bolsonaro’ya yönelik süren dava ve iki ülke arasındaki adaletsiz ticaret ilişkisi gösterildi.
ABD Başkanı Trump, Bolsonaro davası ve ticaret dengesizliği gerekçesiyle Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.
Trump, iki ülke arasındaki ticaretin 'çok adaletsiz' olduğunu vurgulayarak, mevcut ilişkiyi 'karşılıklılıktan uzak' olarak nitelendirdi.
Trump ayrıca, ABD’nin Brezilya’ya karşı potansiyel adaletsiz ticaret uygulamalarını araştırmak üzere resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya gönderdiği ve sosyal medyada paylaştığı mektupta Trump, bu soruşturmanın Amerikan şirketlerinin dijital ticaret faaliyetlerine yönelik Brezilya’nın 'sürekli saldırıları' nedeniyle açıldığını ifade etti.
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
DÜNYA
Trump, 7 ülkeye yönelik tarife mektubu paylaştı: Tarifeler 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak
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