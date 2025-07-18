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Trabzonsporlu yöneticiye Milano'da gaspçı şoku: 300 bin Euro'luk saatini kolundan çaldılar
Trabzonsporlu yöneticiye Milano'da gaspçı şoku: 300 bin Euro'luk saatini kolundan çaldılar
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Başkanı Yardımcısı Nevzat Kaya, Milano'da gaspçı saldırısına uğradı. Gaspçı, Kaya'nın kolundaki 300 bin Euro'luk saatini çaldı, kısa süre... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T12:10+0300
2025-07-18T12:10+0300
yaşam
milano
trabzonspor
gaspçı
gasp
hırsızlık
trabzonspor başkan yardımcısı nevzat kaya
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İş ve tatil amacıyla İtalya'nın Milano kentine giden Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya otelinin önünde gaspçıların hedefi oldu. Gaspçı, Kaya'nın kolundaki yaklaşık 300 bin euro (14 milyon TL) değerindeki Richard Mille marka lüks saati alarak kaçtı. Hırsız kısa sürede yakalandı. 14 milyon TL değerindeki saati alarak kaçtıMilano'nun merkezi bölgelerinden Viale Bligny- Porta Romana hattında yürürken hedef alınan Kaya, alışveriş sonrası oteline döndüğü sırada genç bir kapkaççının saldırısına uğradı. Zanlı, Kaya'nın kolundaki yaklaşık 300 bin euro (14 milyon TL) değerindeki Richard Mille marka lüks saati zorla alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, olayın tanıkları, saldırganın Kuzey Afrika kökenli olduğunu ve yanında iki kişiyle birlikte hareket ettiğini ifade etti.Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken yaşananları gören bir kadın tanık da ayrıntılı ifade verdi. Gaspçı daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İtalyan basını da olaya geniş yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bagcilarda-is-insaninin-4-milyon-lirasi-calindi-maskeli-hirsizlar-havaya-ates-acti-1096571349.html
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milano, trabzonspor, gaspçı, gasp, hırsızlık, trabzonspor başkan yardımcısı nevzat kaya
milano, trabzonspor, gaspçı, gasp, hırsızlık, trabzonspor başkan yardımcısı nevzat kaya

Trabzonsporlu yöneticiye Milano'da gaspçı şoku: 300 bin Euro'luk saatini kolundan çaldılar

12:10 18.07.2025
Nevzat Kaya sosyal medya
Nevzat Kaya sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
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Trabzonspor Başkanı Yardımcısı Nevzat Kaya, Milano'da gaspçı saldırısına uğradı. Gaspçı, Kaya'nın kolundaki 300 bin Euro'luk saatini çaldı, kısa süre içerisinde de yakalandı.
İş ve tatil amacıyla İtalya'nın Milano kentine giden Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya otelinin önünde gaspçıların hedefi oldu. Gaspçı, Kaya'nın kolundaki yaklaşık 300 bin euro (14 milyon TL) değerindeki Richard Mille marka lüks saati alarak kaçtı. Hırsız kısa sürede yakalandı.

14 milyon TL değerindeki saati alarak kaçtı

Milano'nun merkezi bölgelerinden Viale Bligny- Porta Romana hattında yürürken hedef alınan Kaya, alışveriş sonrası oteline döndüğü sırada genç bir kapkaççının saldırısına uğradı. Zanlı, Kaya'nın kolundaki yaklaşık 300 bin euro (14 milyon TL) değerindeki Richard Mille marka lüks saati zorla alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, olayın tanıkları, saldırganın Kuzey Afrika kökenli olduğunu ve yanında iki kişiyle birlikte hareket ettiğini ifade etti.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken yaşananları gören bir kadın tanık da ayrıntılı ifade verdi. Gaspçı daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İtalyan basını da olaya geniş yer verdi.
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