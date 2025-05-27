https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/bagcilarda-is-insaninin-4-milyon-lirasi-calindi-maskeli-hirsizlar-havaya-ates-acti-1096571349.html

Bağcılar’da iş insanının 4 milyon lirası çalındı: Maskeli hırsızlar havaya ateş açtı

Bağcılar’da iş insanının 4 milyon lirası çalındı: Maskeli hırsızlar havaya ateş açtı

Sputnik Türkiye

Bağcılar’da bir matbaa sahibinin 4 milyon lirası, banka çıkışında silahlı kişilerce gasp edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi çaldıkları... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T21:21+0300

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iş insanının 4 milyon lirası silahlı gaspçılar tarafından çalındı.İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde meydana gelen olayda F.K. isimli matbaa sahibi ve yanında çalışan G.K., bir banka şubesinden 6 milyon liralık çek bozdurdu. Bozdurulan parayı iki çanta içinde taşıyan ikili, başka bir banka şubesine gitmek üzere kaldırımda beklerken saldırıya uğradı.Bu sırada, yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi yanlarına gelerek silahla havaya ateş açtı. Panikle kaçmaya çalışan F.K. ve G.K. kovalanırken, saldırganlar çantalardan birini ele geçirerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çalınan çantada 4 milyon lira olduğu belirlendi.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kapsamlı bir çalışma başlattı. Kısa sürede yapılan operasyonla gasp olayına karıştığı belirlenen C.K. (20), M.A.S. (18) ve F.B. (21) isimli şüpheliler, gasp ettikleri paralarla birlikte yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alındığı ve olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

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