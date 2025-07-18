Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medyaSurvivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medya
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Survivor 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oğlu Ali ve can dostu köpekleri Thor'un başka bir köpek tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.
Survivor'ın yarışmacılarından Sema Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medyaSema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medya
39 yaşındaki yarışmacı saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
''Şu hale bakın. Sabah Ali'yle Thor'a köpek saldırdı. Ali'nin sağ eli paramparça, Thor'un haline bakın. O köpek bulunacak. Öyle çivili tasma takıp ortaya salmakla olmuyor. Birazdan belediyeyi de arıyorum, o köpek bulunacak''
Survivor Sema, paylaştığı videoya; ''Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız'' notunu düştü. Thor'un yaralı halini paylaşan Sema Aydemir'in videosunda köpeğin kafasından ve boyundan yaralandığı görüldü.
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medyaSema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı
Sema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medya