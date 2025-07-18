Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/survivor-semanin-oglu-ve-kopegi-saldiriya-ugradi-1097972717.html
Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı
Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oğlu Ali ve can dostu köpekleri Thor'un başka bir köpek tarafından saldırıya... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T08:17+0300
2025-07-18T08:17+0300
yaşam
survivor sema
sema aydemir
köpek
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097972562_0:0:851:480_1920x0_80_0_0_4c636c5ffa2107322264d7e65d83cde0.jpg
Survivor'ın yarışmacılarından Sema Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.39 yaşındaki yarışmacı saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:Survivor Sema, paylaştığı videoya; ''Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız'' notunu düştü. Thor'un yaralı halini paylaşan Sema Aydemir'in videosunda köpeğin kafasından ve boyundan yaralandığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/perili-bebegin-bakicisi-olu-bulundu-annabellein-laneti-gercek-mi-oldu-1097963125.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097972562_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_bee95b32c98093e42f3aaccce7a7c672.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
survivor sema, sema aydemir, köpek, saldırı
survivor sema, sema aydemir, köpek, saldırı

Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı

08:17 18.07.2025
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medyaSurvivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı
Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medya
Abone ol
Survivor 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oğlu Ali ve can dostu köpekleri Thor'un başka bir köpek tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.
Survivor'ın yarışmacılarından Sema Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medyaSema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı
Sema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medya
39 yaşındaki yarışmacı saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
''Şu hale bakın. Sabah Ali'yle Thor'a köpek saldırdı. Ali'nin sağ eli paramparça, Thor'un haline bakın. O köpek bulunacak. Öyle çivili tasma takıp ortaya salmakla olmuyor. Birazdan belediyeyi de arıyorum, o köpek bulunacak''
Survivor Sema, paylaştığı videoya; ''Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız'' notunu düştü. Thor'un yaralı halini paylaşan Sema Aydemir'in videosunda köpeğin kafasından ve boyundan yaralandığı görüldü.
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medyaSema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı
Sema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
Sema Aydemir'in köpeği ve oğlu saldırıya uğradı
© Fotoğraf : Sema Aydemir sosyal medya
Sosyal medyada 'Perili Oyuncak' çılgınlığının sonu gelmiyor: Annabelle bebek nerede? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
YAŞAM
'Perili bebeğin' bakıcısı ölü bulundu: Annabelle'in 'laneti' gerçek mi oldu?
Dün, 16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала