https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/survivor-semanin-oglu-ve-kopegi-saldiriya-ugradi-1097972717.html

Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı

Survivor Sema'nın oğlu ve köpeği saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Survivor 2025 yarışmacılarından Sema Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oğlu Ali ve can dostu köpekleri Thor'un başka bir köpek tarafından saldırıya... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T08:17+0300

2025-07-18T08:17+0300

2025-07-18T08:17+0300

yaşam

survivor sema

sema aydemir

köpek

saldırı

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Survivor'ın yarışmacılarından Sema Aydemir, oğlu Ali'nin ve köpeği Thor'un sabah yürüyüşünde başka bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.39 yaşındaki yarışmacı saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:Survivor Sema, paylaştığı videoya; ''Köpekleri alıp, saldırganlaştırıp, çivili tasmalarla ortalığa salamazsınız'' notunu düştü. Thor'un yaralı halini paylaşan Sema Aydemir'in videosunda köpeğin kafasından ve boyundan yaralandığı görüldü.

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survivor sema, sema aydemir, köpek, saldırı