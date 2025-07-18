https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/suleyman-soyluya-suikast-hazirligi-dhkp-c-uyeleri-tutuklandi-1097997536.html
Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı
Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlenen DHKP/C terör örgütü üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T22:33+0300
2025-07-18T22:33+0300
2025-07-18T22:39+0300
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dhkp-c
dhkp/c
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki ofisine keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DHKP-C üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Karataştan’ın 15 Temmuz’da ofis çevresinde keşif yaptığı ve bir motosikletle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüpheliler, 16 Temmuz’da Gaziosmanpaşa’da yakalanırken üzerlerinde laptop, SD kartlar ve örgüt yayını ele geçirildi.Şüphelilerin geçmişte örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç'le bağlantılı oldukları ve susma hakkını kullandıkları öğrenildi. Mahkeme, iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/eski-icisleri-bakani-suleyman-soylu-yolun-acik-olsun-turkiyem-1094050637.html
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süleyman soylu, türkiye, dhkp-c, dhkp/c, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, keşif, suikast, suikast girişimi
süleyman soylu, türkiye, dhkp-c, dhkp/c, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, keşif, suikast, suikast girişimi
Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı
22:33 18.07.2025 (güncellendi: 22:39 18.07.2025)
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlenen DHKP/C terör örgütü üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre güvenlik birimlerinin takibi sonucu yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki ofisine keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DHKP-C üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Karataştan’ın 15 Temmuz’da ofis çevresinde keşif yaptığı ve bir motosikletle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüpheliler, 16 Temmuz’da Gaziosmanpaşa’da yakalanırken üzerlerinde laptop, SD kartlar ve örgüt yayını ele geçirildi.
Şüphelilerin geçmişte örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç'le bağlantılı oldukları ve susma hakkını kullandıkları öğrenildi. Mahkeme, iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.