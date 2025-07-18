https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/suleyman-soyluya-suikast-hazirligi-dhkp-c-uyeleri-tutuklandi-1097997536.html

Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı

Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlenen DHKP/C terör örgütü üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki ofisine keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DHKP-C üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Karataştan’ın 15 Temmuz’da ofis çevresinde keşif yaptığı ve bir motosikletle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüpheliler, 16 Temmuz’da Gaziosmanpaşa’da yakalanırken üzerlerinde laptop, SD kartlar ve örgüt yayını ele geçirildi.Şüphelilerin geçmişte örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç'le bağlantılı oldukları ve susma hakkını kullandıkları öğrenildi. Mahkeme, iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/eski-icisleri-bakani-suleyman-soylu-yolun-acik-olsun-turkiyem-1094050637.html

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süleyman soylu, türkiye, dhkp-c, dhkp/c, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, keşif, suikast, suikast girişimi