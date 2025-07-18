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Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı
Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlenen DHKP/C terör örgütü üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
süleyman soylu
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dhkp-c
dhkp/c
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
keşif
suikast
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki ofisine keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DHKP-C üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Karataştan’ın 15 Temmuz’da ofis çevresinde keşif yaptığı ve bir motosikletle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüpheliler, 16 Temmuz’da Gaziosmanpaşa’da yakalanırken üzerlerinde laptop, SD kartlar ve örgüt yayını ele geçirildi.Şüphelilerin geçmişte örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç'le bağlantılı oldukları ve susma hakkını kullandıkları öğrenildi. Mahkeme, iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/eski-icisleri-bakani-suleyman-soylu-yolun-acik-olsun-turkiyem-1094050637.html
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süleyman soylu, türkiye, dhkp-c, dhkp/c, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, keşif, suikast, suikast girişimi
süleyman soylu, türkiye, dhkp-c, dhkp/c, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, keşif, suikast, suikast girişimi

Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı: DHKP-C üyeleri tutuklandı

22:33 18.07.2025 (güncellendi: 22:39 18.07.2025)
© AA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW882690İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW882690
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlenen DHKP/C terör örgütü üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre güvenlik birimlerinin takibi sonucu yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki ofisine keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen DHKP-C üyeleri Adalet Karataştan ve Mahir Doğan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Karataştan’ın 15 Temmuz’da ofis çevresinde keşif yaptığı ve bir motosikletle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüpheliler, 16 Temmuz’da Gaziosmanpaşa’da yakalanırken üzerlerinde laptop, SD kartlar ve örgüt yayını ele geçirildi.
Şüphelilerin geçmişte örgütün gençlik yapılanması Dev-Genç'le bağlantılı oldukları ve susma hakkını kullandıkları öğrenildi. Mahkeme, iki zanlının tutuklanmasına karar verdi.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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