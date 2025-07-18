https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/stratosfer-atlayisiyla-taninan-felix-baumgartner-hayatini-kaybetti-1097987215.html
Stratosfer atlayışıyla tanınan Felix Baumgartner hayatını kaybetti
Stratosfer atlayışıyla tanınan Felix Baumgartner hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ses hızını aşan ilk insan olarak tanına Avusturyalı ekstrem sporcu Felik Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. Baumgartner kimdir ve nasıl öldü?
2025-07-18T13:52+0300
2025-07-18T13:52+0300
2025-07-18T13:52+0300
yaşam
felix baumgartner
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i̇talya
yamaç paraşütü
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Dünyaca ünlü Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya’da geçirdiği motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın Porto Sant’Elpidio kentinde meydana geldiğini, 56 yaşındaki Baumgartner’ın otel havuzuna çakıldığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Felix Baumgartner kimdir?Baumgartner, 2012 yılında gerçekleştirdiği tarihi atlayışla adını duyurmuştu. 39 kilometre yükseklikten serbest düşüş yapan sporcu, ses hızını aşan ilk insan olarak tarihe geçmişti. Yıllarca BASE jump, serbest atlayış ve uçuş gösterileriyle anılan Baumgartner, cesaretiyle ekstrem spor dünyasında efsane olarak kabul ediliyordu. Felix Baumgartner neden öldü?İtalya'da motorlu yamaç paraşütü yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybeden Baumgartner, bir otelin yüzme havuzuna çakıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili açıklama yapan Porto Sant’Elpidio Belediye Başkanı, Baumgartner’ı “cesaret ve tutkunun simgesi” olarak tanımladı. Tarihi atlayışına sponsor olan Red Bull ekibi, perşembe günü yayımladıkları mesajda üzüntülerini paylaşarak “Seni asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Baumgartner'ın ölüm nedeni kesinleşmemekle birlikte, havada ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/15-milyon-yil-once-olusmus-antik-buzlar-dunyanin-gizemini-cozmek-icin-eritilecek-1097976990.html
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Stratosfer atlayışıyla tanınan Felix Baumgartner hayatını kaybetti
39 kilometreden atlayıp ses duvarını aşan ilk insan olan Avusturyalı paraşütçü Felix Baumgartner, İtalya’da motorlu yamaç paraşütü kazasında yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Baumgartner'ın paraşütün kontrolünü kaybetmesinin üzerine bir otelin yüzme havuzuna çakıldığı aktarıldı.
Dünyaca ünlü Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya’da geçirdiği motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın Porto Sant’Elpidio kentinde meydana geldiğini, 56 yaşındaki Baumgartner’ın otel havuzuna çakıldığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Felix Baumgartner kimdir?
Baumgartner, 2012 yılında gerçekleştirdiği tarihi atlayışla adını duyurmuştu. 39 kilometre yükseklikten serbest düşüş yapan sporcu, ses hızını aşan ilk insan olarak tarihe geçmişti. Yıllarca BASE jump, serbest atlayış ve uçuş gösterileriyle anılan Baumgartner, cesaretiyle ekstrem spor dünyasında efsane olarak kabul ediliyordu.
Felix Baumgartner neden öldü?
İtalya'da motorlu yamaç paraşütü yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybeden Baumgartner, bir otelin yüzme havuzuna çakıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili açıklama yapan Porto Sant’Elpidio Belediye Başkanı, Baumgartner’ı “cesaret ve tutkunun simgesi” olarak tanımladı. Tarihi atlayışına sponsor olan Red Bull ekibi, perşembe günü yayımladıkları mesajda üzüntülerini paylaşarak “Seni asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.
Baumgartner'ın ölüm nedeni kesinleşmemekle birlikte, havada ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği belirtiliyor.